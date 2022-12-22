شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: إغلاق جزئى لشارع السودان لمد كابلات محطة قطارات بشتيل لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى إدارة المرور، عملية غلق جزئي بشارع السودان وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية بالاتجاهين لمدة 3 ايام لمد كابلات كهرباء لمحطة قطارات الصعيد ببشتيل، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر أمنى، أنه فى إطار أعمال الإنشاءات الخاصة بمحطة قطارات الصعيد بمثلث بشتيل، سيتم مد كابلات التغذية الكهربائية للمحطة مما يستلزم تنفيذ قطع عرضى لشارع السودان وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية بالإتجاهين على النحو التالى : غلق جزئى لشارع السودان بالموقع المشار إليه لمدة 3 أيام إبتداء من غداً الجمعة على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى 6 صباحا غدا الجمعة و من الساعة 12 صباحا وحتى ٥ صباحا ايام السبت والأحد المقلبين دون تعطيل لحركة المرور

ولفت المصدر ، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين وتسهيل حركة المركبات بمنطقة الأعمال.