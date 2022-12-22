شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد إجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب الدمج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن إجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، للطلاب المدمجين من ذوى الإعاقة البسيطة ، موضحة أنه لا يتم استقبال حالات دمج جديدة للصف الثالث الثانوى "أول مرة" إلا فى الحالات الحرجة الشديدة جدا وذلك بعد العرض على اللجان الطبية المتخصصة و إرفاق التاريخ المرضى للطالب المعروض حالته ويتم تحويل الطالب بخطاب رسمي من مديرية التربية والتعليم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لطلاب الدمج امتحانات الثانوية العامة 2023 كالتالى:

- بيان قيد للطالب معتمد عليه صورة الطالب موضح به التخصص خاصة لطلاب التعليم الفني بجميع تخصصاته المختلفة.

- آخر قرار دمج للطالب أو صورة طبق الأصل منه بخاتم شعار الجمهورية .

- آخر مقياس ذكاء و تقرير طبي تم تقديمه للجنة فى المرحلة الثانوية أو صورة طبق الأصل منه بخاتم شعار الجمهورية دون العرض على اللجان الطبية مرة أخرى حيث أن هؤلاء الطلاب في الأصل مدمجين في المراحل الدراسية السابقة.

- صورة بطاقة الطالب أو صورة شهادة الميلاد وإفادة معتمدة تفيد أن الطالب معفى / غير معفى من دراسة اللغة الأجنبية الثانية وضرورة التأكيد على أن يقوم مسئول الدمج ومسئول التربية الخاصة بالإدارة التعليمية باستلام الأوراق سالفة الذكر بنفسه من المدارس وتسليمها الى ادارة التربية الخاصة بالمديرية لمراجعتها و اعتمادها بخاتم شعار الجمهورية على أن يتم ذلك تحت إشراف ومسئولية مدير إدارة التربية الخاصة.