شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى بالجيزة ينشر سيارات شفط مياه الأمطار فى الشوارع والميادين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت محافظة الجيزة مبكرا لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، لتفادي غرق الشوارع والطرق وضمان سلامة المواطنين، وذلك من خلال تجهيز مخرات السيول لاستيعاب كميات الأمطار، وتطهير البالوعات فى شوارع الأحياء والمراكز والمدن، وتوفير سيارات شفط المياه لسرعة التدخل وإزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع، إضافة إلى تجهيز مواتير الشفط لاستخدامها فى المناطق التى تشهد كثافات مرورية عالية، خاصة بمطالع ومنازل الكبارى والطرق الرئيسية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، رفع حى الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، درجة الاستعداد القصوى مع أخذ الاحتياطات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة تجمعات مياه الأمطار المحتملة بالارتكاز فى الأماكن الحيوية، حيث نشرت 6 شفاطات تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، و3 شفاطات من حملة حى الدقى لمواجهة تجمعات مياه الأمطار فى الشوارع الداخلية والمتفرعات، وذلك على النحو التالى:

- عدد 2 شفاط وعربية سيول بميدان الجلاء.

- شارع التحرير أمام مركز البحوث - شارع ثروت تابع شركة المياه والصرف.

- شارع وزارة الزراعة أمام المصل واللقاح.

- شارع جامعة الدول العربية أمام مسجد مصطفى محمود.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تفعيل دور لجان المتابعة والرصد للمرور على شبكات بالوعات صرف مياه الأمطار والتأكد من إتمام عمليات الصيانة والتطهير اللازمة لها ومراجعة محطات الصرف الصحى للتأكد من عملها بكامل طاقتها، مشيرا أنه تم تحديد حوالي 200 نقطة تجمع متوقعة للمياه للتعامل الفوري معها من خلال 600 معدة وسيارة شفط تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء والمراكز وهيئة النظافة ينفذ من خلالهم خطة تحرك سريع وتمركز إلى جانب استغلال مقومات المجتمع المدنى فى حال الحاجة لذلك.

وأشار أنه قد سبق تجهيز تلك النقاط الساخنة بـ2216 بالوعة لصرف مياه الأمطار لتصريف المياه على شبكات الصرف الصحى لمنع تراكمها بالميادين والطرق ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق مع التنسيق الدائم مع غرف العمليات بمختلف الجهات المعنية والربط مع الغرفة الرئيسية بالمحافظة لتنسيق الجهود.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك مع مراعاة المظهر الحضاري وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع، ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين، مؤكدا على ضرورة إعداد خطة للطوارئ لعمل كافة المنشآت الحيوية والإستراتيجية وتوفير مولدات كهرباء لسرعة التوجه لمناطق الإنقطاعات، تجنباً لأى حدث طارئ.