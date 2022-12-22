شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تضبط أصحاب مخازن يحتكرون 623 طن أرز شعير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى ‏الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ‏تقريراً من قطاع الرقابة والتوزيع حول موقف تسيير الحملات ‏الرقابية في ضوء قواعد العمل والمنظمة لموسم التوريد والتداول، وتم ضبط عدد من المخازن كان بها تجميع ارز شعير ‏باجمالي كمية 150 طن بمحافظة دمياط، وفي محافظة ‏الدقهلية تم تحرير 70 محضر للمزارعين الممتنعين عن ‏التوريد بعد إنذارهم بإجمالي كمية 220 طن أرز شعير، ‏بالإضافة إلى ضبط 2 مخزن بإجمالي 26 طن أرز شعير، ‏وبمحافظة كفر الشيخ تم ضبط 3 مخازن أرز شعير بإجمالي ‏كمية 94 طن قد تم حجبها عن التداول لإعادة بيعها في السوق ‏السوداء، وبالشرقية تم ضبط 133 طن ارز شعير كانت مخبأة ‏بغرض بيعها في السوق السوداء.

وأكد مديري المديريات ان هذه الضبطيات قد تم إحالتها ‏إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ‏أصحابها، وأن الحملات سوف تستمر يوميا لضبط ‏محتكري السلع لإعادة التوازن في اسواق كل السلع بناءا على ‏توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية.‏

وقرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية السماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لهم، ونقل الارز الابيض داخل وخارج المحافظات مع تشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة بالقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن مع استمرار مديريات التموين والإدارات والمكاتب التموينية التابعة لها بتلقي استمارات الاخطارات المقدمة إليهم من حائزي الارز الابيض والشعير من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم وتكون مستوفاة لكافة البيانات الواردة بالاستمارة المعدة لذلك.

وشدد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على التأكيد بقيام كل من يملك محصولا من الارز الشعير المنتج محليا هذا الموسم بتسليم طن عن كل فدان لجهات التسويق وذلك بناء على المساحة المنزرعة أرز أو تزيد عن فدان طبقا للكشوف المبلغة للمديرية، مع توجيه مديريات التموين انذار رسمي لمن يخالف ذلك، وفى حال المخالفة يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة طبقا للقرارات والتوجيهات الصادرة فى هذا الشأن، وبالنسبة للمساحة المنزرعة أرز والتى تجاوز فدان يكون التوريد اختيارياً.