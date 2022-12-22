شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يفتتح احتفالية الجامعة باليوم العالمى للغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، فاعليات احتفالية الجامعة باليوم العالمى للغة العربية والتى تنظمها الجامعة للعام الثانى على التوالى، وذلك بحضور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ود. غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة ولفيف من سفراء الدول العربية منها كوريا الجنوبية، سلطنة عمان، موريتانيا، اذربيجان، كازاخستان، ليبيا والعراق، بيلاروسيا، اليمن وممثلى سفارة الصين وفلسطين والملحق الثقافى لدولة الإمارات العربية الشقيقة والسادة عمداء ووكلاء الكليات وأساتذة الجامعة والطلاب.

وانطلقت هذه الاحتفالية تحت شعار (الثقافة العربية أمس واليوم وغدا حياة ..استمتاع) ؛وقدمها وأدار فاعلياتها الإعلامي خالد سعد كبير مذيعي القناة الأولى بالتلفزيون المصرى.

وخلال كلمته رحب الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بالسادة الضيوف و سفراء الدول العربية والدول الغير ناطقة باللغة العربية ، قائلا: إن اللغة العربية تُعد ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان العالم.

وتتيح اللغة العربية الدخول إلى عالم زاخر بالتنوع بجميع أشكاله وصوره، ومنها تنوع الأصول والمشارب والمعتقدات، كما أنها أبدعت بمختلف أشكالها وأساليبها الشفهية والمكتوبة والفصحى والعامية، ومختلف خطوطها وفنونها النثرية والشعرية، آيات جمالية رائعة تأسر القلوب وتخلب الألباب في ميادين متنوعة تضم على سبيل المثال لا الحصر الهندسة والشعر والفلسفة والغناء"، وسادت العربية لقرون طويلة من تاريخها بوصفها لغة السياسة والعلم والأدب، فأثرت تأثيرًا مباشرًا أو غير مباشر في كثير من اللغات الأخرى في العالم الإسلامي.

وحرص الدكتور محمود المتيني أن يرثي الكاتب والمفكر الكبير الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية و القامة الأدبية والفكرية الأستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس

و خلال كلمته رحب الدكتور أيمن صالح بالضيوف ، وأكمل قائلاً " نلتقى اليوم باحتفالية بجامعة عين شمس وهو يوم إعتراف الأمم المتحدة باللغة العربية كلغة أساسية وهناك موقع للأمم المتحدة باللغة العربية وتويتر وفيس بوك .

وأوضح أن اللغة العربية وسيلة للإستمتاع بالحياة ويتمثل ذلك فى أشعار وألحان وكتب وأغاني ورسم وفن ويجب أن نعترف أننا أهملنا اللغة العربية على مدى سنوات عديدة و تعددت اللغات والثقافات ويجب إتقان اللغة العربية ثم الثقافات الأخرى واستشهد بذكر القرآن الكريم " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير".

واختتم كلمته بنعى رئيس مجمع اللغة العربية الأستاذ صلاح فضل رحمه الله كما ذكر عدد من خواطره الأدبية.

وتضمنت الاحتفالية فقرة شعرية للشاعر الكبير الدكتور أحمد تيمور ولعدد من ممثلي الاتحاد العالمي للشعراء ، وعدة فقرات فنية متنوعة لكورال الجامعة ، موسيقى عربية، عروض التنورة، فريق هارموني، فريق أون، كورال كيان للأطفال ، فنون شعبية لمنتخب الجامعة، إلي جانب فقرة الإنشاد الديني والترانيم لمنتخب الجامعة.

وأعقب ذلك حفلة موسيقية للدكتور منير نصر الدين عميد الكونسرفتوار السابق وأستاذ الكمان وفريق سويت ساوند،و أقيم على هامش الاحتفالية معارض المكتبات ودور النشر، معرض الفنون التشكيلية لطلاب جامعة عين شمس، معرض الكتاب بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، معرض الكتاب لقصور الثقافة، معرض الفنون التشكيلية دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع جمعية الخط العربي، معرض الفنون التشكيلية لطلاب و أساتذة كلية التربية النوعية، معرض جمعية رسامي الكاريكاتير، معرض أستاذ دكتور محمد ناصر قطبي ولوحات السيد ناجي الناجي المستشار الثقافي لفلسطين.

بالاضافة الي معرض الفنان التشكيلي الدكتور أشرف الاعصر المتخصص في تشكيل المجسمات الخشبيه ، حيث يعد هذا المعرض هو المعرض السادس والثلاثين للفنان التشكيلي اشرف الأعصر والذي تفردت به جامعة عين شمس اليوم في احتفالية اللغة العربية.

ضم المعرض أعمال لوحات حائطية ونصف حائطية بالخرط المسطح مع الأخشاب الثمينة المطعمة والمرصعة بشكل تناسقي مع الأطباق النجمية والمفروكة والمعقلي، كما ضم المعرض أعمال بالخرط الرفيع من خشب الماهوجني مع أعمال المنمنمات بالخرز والصدف بالإضافة إلى معرض لأعمال أسطورية نابع من القصص العربية الخرافية مثل كليله ودمنه وألف ليلة وليلة.