شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران ترد على التعليقات السلبية الخاصة باحتفالات مطار القاهرة برأس السنة والان مع تفاصيل الخبر
وتوجهت وزارة الطيران المدني في بيان نشرته علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالشكر لكل من أفادها بأن هذا المجسم غير ملائم ولا يليق بقطاع الطيران، موضحة أنه في إطار ما تم تداوله فقد تم تجميل المطار وتزيينه بصورة تليق بمكانة قطاع الطيران المدنى المصرى.
ويُحيى الفريق محمد عباس وزير الطيران غيرة العاملين وحبهم وحرصهم على القطاع ورغبتهم بأن يكون في أبهى صورة تضاهي المستويات العالمية،، فإنه يُهيب بأبناء القطاع اتخاذ القنوات الشرعية للتواصل وعرض كل الأفكار والمقترحات، مؤكداً أن مكتبه مفتوح للجميع لإبداء الآراء والمقترحات البناءة التى من شأنها الوصول إلى هدف واحد هو "أفضل جودة فى الخدمة " للارتقاء بمنظومة الطيران المدني والحفاظ على مكانته وصورته الحضارية.