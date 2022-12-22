شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران ترد على التعليقات السلبية الخاصة باحتفالات مطار القاهرة برأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الطيران المدني، إن صورة مجسم الطائرة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى وهو يتوسط أحد صالات مطار القاهرة الدولى فى إطار الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية «الكريسماس»، وتسببت في وجود بعض التعليقات والردود السلبية على هذا المجسم، كان اجتهاداً ومبادرة من أحد العاملين بالمطار للاحتفال نشكره عليه ونقدر مبادرته المعبرة عن حبه وإخلاصه لعمله، وإن لم يحالفه التوفيق.

وتوجهت وزارة الطيران المدني في بيان نشرته علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالشكر لكل من أفادها بأن هذا المجسم غير ملائم ولا يليق بقطاع الطيران، موضحة أنه في إطار ما تم تداوله فقد تم تجميل المطار وتزيينه بصورة تليق بمكانة قطاع الطيران المدنى المصرى.

ويُحيى الفريق محمد عباس وزير الطيران غيرة العاملين وحبهم وحرصهم على القطاع ورغبتهم بأن يكون في أبهى صورة تضاهي المستويات العالمية،، فإنه يُهيب بأبناء القطاع اتخاذ القنوات الشرعية للتواصل وعرض كل الأفكار والمقترحات، مؤكداً أن مكتبه مفتوح للجميع لإبداء الآراء والمقترحات البناءة التى من شأنها الوصول إلى هدف واحد هو "أفضل جودة فى الخدمة " للارتقاء بمنظومة الطيران المدني والحفاظ على مكانته وصورته الحضارية.