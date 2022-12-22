شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مهرجان بورسعيد الدولى لمراقبة وتصوير الطيور فى نسخته الأولى والان مع تفاصيل الخبر
وتُقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من 21 وحتى 25 ديسمبر الجارى، وذلك بالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصورى الحياة البرية.
وأوضحت مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة، أن "مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة وتصوير الطيور هو الأول من نوعه في محافظة بورسعيد، و أنه بمثابة دعوة مفتوحة لعشاق الطبيعة والحياة البرية ومراقبة الطيور المهاجرة، والمصورين الهواة والمحترفين ، للاستمتاع بالمحمية وما بها من طيور.
كما أنه يعد خطوة أولى نحو تنمية سياحة مراقبة الطيور، وبداية للعديد من الفعاليات والتي تأتي ضمن خطط الترويج السياحي لبورسعيد والتي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
وأشارت نجلاء عبد الكريم مدير مكتب الهيئة ببورسعيد إلى أنه تم تجهيز المؤتمر الصحفي بالمواد الدعائية والنشرات السياحية عن الأماكن السياحية والاثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وكذلك دليل بورسعيد الجديد الذي أعدته الهيئة ويتضمن المقومات السياحية والأثرية بمحافظة بورسعيد حيث تم توزيعها على السادة الحضور والضيوف، كما تم تقديم الهدايا التذكارية للضيوف.
كما قام محمد سلامة خلال المؤتمر الصحفي بتكريم السيد اللواء محافظ بورسعيد بدرع الهيئة وقد تسلمه نيابة عنه السيد نائب المحافظ. كما قام ممثلوا الهيئة بتقديم شهادات التقدير للمشاركين عرفاناً بالدور الذى قدموه من أجل إنجاح هذا المهرجان.