شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب ينخفض 20 جنيها وعيار 21 يسجل 1690 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع بقيمة 20 جنيها، اليوم الخميس، للمرة الثالثة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1690 جنيها للجرام، ويبلغ إجمالي هبوط الذهب 60 جنيها للجرام.

ونستعرض أسعار الذهب وفق آخر تحديث للأسعار، وقد تشهد الأسعار عدة تغيرات خلال الساعات القادمة، وسط تغيرات مستمرة فى سعر الأعيرة المتداولة فى السوق...

أسعار الذهب اليوم...

عيار 18 سجل 1449 جنيها.

عيار 21 سجل 1690 جنيها.

وعيار 24 سجل 1931 جنيها.

الجنيه الذهب 13520 جنيها.

ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بنسبة 47% خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022، لتصل إلى 1,326 مليار دولار في مقابل 901 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 وفق ما أعلنه تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء.

وصدرت مصر ذهب وحلي وأحجار كريمة إلى 37 دولة خلال أول 10 أشهر من العام الجارى، وسيطرت كندا على 50,2% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بقيمة 666 مليون دولار في مقابل 500 مليون دولار بنمو 33%، واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 49,5% من صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، بقيمة 656 مليون دولار في مقابل 291 مليون دولار بنمو 125%.

وارتفعت صادرات الذهب والأحجار الكريمة المصرية إلى تركيا لتبلغ 3 ملايين دولار خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2022" فى مقابل مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 73%.