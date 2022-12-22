شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد قناة السويس عام 2022.. أسامة ربيع: 7.9 مليار دولار عائدات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المؤتمر الصحفي الذى عقده الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس اليوم، الخميس، إعلان مجموعة من الاحصائيات التي حققتها القناة بنهاية العام الجارى 2022، مقارنة بالعام الماضي 2021.





ونشرت الهيئة بالإنفوجراف أهم هذه الاحصائيات وفقا لما يلى:حققت قناة السويس عائدات إجمالية بلغت قيمتها نحو 7.9 مليار دولار عام 2022، مقابل 6.2 مليار دولار عام 2021.

بلغ إجمالي عدد السفن التي عبرت قناة السويس نحو 23 ألف سفينة عام 2022، مقابل 20 ألف سفينة عام 2021 ، بزيادة بلغت 15٪.

بلغ إجمالي صافي الحمولات المحقق نحو مليار و410 مليون طن عام 2022، مقابل مليار و27 مليون طن عام 2021 ، بزيادة بلغت 10.5٪.