شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع يرد على كل الأسئلة حول صندوق قناة السويس فى مؤتمر عالمى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مؤتمر اليوم يعقد من على ضفاف قناة السويس، مشددا على أن السيادة على القناة ستبقى أولا وأخيرا لمصر والمصريين.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس خلال المؤتمر الصحفى.

















الدولة المصرية ملتزمة بحماية وتنمية قناة السويس ومرافقها

تابعنا ما أثير حول الصندوق ونؤكد أن السيادة على القناة ستظل لمصر

مش ممكن بعد كل اللى بيتعمل ده نفرّط فى قناة السويس أو أصولها

افتتحنا مشروعات ضخمة فى المنطقة بعد قناة السويس الجديدة

القناة الجديدة رفعت تصنيف المجرى عالميا وأنجزت عديدا من المشروعات

عدد السفن العابرة للقناة تجاوز 23 ألف سفينة خلال 2022

أكثر من 1.4 مليار طن حمولات مرت من قناة السويس خلال العام الجارى

الدستور المصرى يحمى قناة السويس ويضمن تنميتها

قناة السويس حققت أرقاما قياسية غير مسبوقة فى تاريخها

8 مليارات دولار تقريبا عائدات قناة السويس بنهاية 2022

هدف الصندوق تنمية مواردها وتطويرها ومجابهة أى أزمات طارئة

قانون الصندوق خضع لدراسة دقيقة ولا يمس السيادة المصرية على القناة

لا علاقة للصندوق بمرفق القناة ومش هناخد من هنا نحط هنا

كل حاجة ليها ميزانية مستقلة وتُراقب من عدة جهات

لن نقتطع من موازنة الدولة لصالح صندوق قناة السويس

صندوق قناة السويس سيضمن إنشاء مشروعات عملاقة

مشروع الصندوق لن يسمح بتغيير هوية قناة السويس

القانون لن يسمح بوجود أجانب لهم سيطرة أو سيادة فى قناة السويس

المجرى الملاحى للقناة يستوعب عبور أكبر سفن حاويات فى العالم

لا يوجد مشروع حتى الآن يمكنه منافسة قناة السويس

أرقام قناة السويس وعوائدها تُبرهن على أهميتها عالميا

أصول الصندوق الجديد مستقلة تماما عن أصول الهيئة ولا خلط بينهما

قناة السويس ملك الشعب وستظل مملوكة للشعب ولن تُمس

بطمّن الناس كلها إننا لا يمكن نفكر نمس القناة ولا نملك نعمل كده