شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: نستعد لإقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة فى معارض أهلا رمضان والان مع تفاصيل الخبر
وحرص محافظ القاهرة على الاستماع لأراء المواطنين حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، كما طالب محافظ القاهرة بتنوع السلع المعروضة فى الجمعيات الاستهلاكية التابعة لمديرية التموين لتوفير جميع احتياجات المواطنين مع وضع الأسعار على كافة السلع بطريقة واضحة.
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسواق والقضاء على محاولات حجب السلع أو احتكارها، والتصدى بكل حزم لمحاولات استغلال المواطنين ومنع المغالاة فى الأسعار، وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين للتأكد من الإلتزام بالأسعار المعلنة، رافق المحافظ فى جولته اللواء حامد عبد النعيم مدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة.
وفى السياق، شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات والتجميل فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد، وطالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، كما شدد محافظ القاهرة على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.