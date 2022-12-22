شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: نستعد لإقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة فى معارض أهلا رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة مفاجئة على عدد من المجمعات الاستهلاكية والأسواق بأحياء القاهرة لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة، حيث أكد محافظ القاهرة خلال الجولة على اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب وجودة عالية، مشيرًا إلى أنه يتم من الآن الإعداد لإقامة منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة "معارض أهلا رمضان" وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ فى كافة أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، مع متابعة إلتزام التجار بالإعلان عن الأسعار لجميع السلع المباعة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وحرص محافظ القاهرة على الاستماع لأراء المواطنين حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، كما طالب محافظ القاهرة بتنوع السلع المعروضة فى الجمعيات الاستهلاكية التابعة لمديرية التموين لتوفير جميع احتياجات المواطنين مع وضع الأسعار على كافة السلع بطريقة واضحة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لتكثيف الحملات لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والسلع والمواد الغذائية والمخابز، والتأكد من إنضباط الأسعار وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات، رافق المحافظ فى جولته اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسواق والقضاء على محاولات حجب السلع أو احتكارها، والتصدى بكل حزم لمحاولات استغلال المواطنين ومنع المغالاة فى الأسعار، وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين للتأكد من الإلتزام بالأسعار المعلنة، رافق المحافظ فى جولته اللواء حامد عبد النعيم مدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة.

وفى السياق، شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات والتجميل فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد، وطالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، كما شدد محافظ القاهرة على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.