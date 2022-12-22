شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القراء تستدعى محمد السلكاوى بعد وقفه بسبب قراءة القرآن بحركات لا تليق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت نقابة محفظي وقراء القران الكريم، برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، بيانا آخر حول واقعة وقف القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوى من الإذاعة لمدة عام بدءا من 21 ديسمبر الجاري وحتى 21 ديسمبر 2023.

وقالت النقابة في بيانها: "إيمانا بدور النقابة فى المحافظه علي كتاب الله والرد علي المشككين في دورها ممن يتزعمون ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، فلقد استجابت الإذاعة المصرية ممثلة في لجنتها الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين والتي يمثل النقابة في عضويتها الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء لشكوى النقابة ضد القارئ محمد حامد السلكاوى وقررت الآتى:

أولا: إيقاف القارئ محمد حامد السلكاوي لمدة عام ومنع ظهوره على الهواء في قرآن الجمعة والفجر ومنع بث التلاوات المسجلة له وذلك أيضا لمدة عام.

ثانيا: متابعة جميع قراء الإذاعة فى المحافل المختلفة للوقوف على مدى التزامهم بصحيح التلاوة أحكاما وأدائا وسلوكا.

ثالثا: سوف تقوم النقابة باستدعاء القارئ محمد السلكاوى والتحقيق معه فيما نسب إليه طبقا لقانون النقابة.

وناشدت نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم، كل من يقرأ كتاب الله فى المحافل المختلفة سواء كان عضوا بها أو لم يكن عضوا فيها أن يلتزم بأحكام التلاوه والوقار عند القراءة احتراما وتوقيرا لكتاب الله وأن للنقابة لجان متابعة بالمحافظات المختلفة تتابع وتراقب المحافل القرآنية .

وأصدرت اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة والتليفزيون، برئاسة محمد نوار رئيس الإذاعة، أمس الأربعاء، قرارًا برفع القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوى قارئ القرآن الكريم المعتمد بالإذاعة، من خريطة الإذاعات الخارجية والأمسيات والتسجيلات القرآنية لمدة عام تبدأ من اليوم 21 ديسمبر 2022 وحتى 21 ديسمبر 2023، وأوضحت اللجنة أن أسباب وقف الشيخ محمد حامد السلكاوى: "جاء نظرا لما بدر منه من قراءة القرآن الكريم بطريقة وحركات غير لائقة لا تتناسب مع قدسية كتاب الله فضلا عن عدم إجادته للأحكام التجويدية".