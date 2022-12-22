شكرا لقرائتكم خبر عن مشيخة الأزهر ترصد زيارة الإمام الاكبر لكازاخستان فى حصادها لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مشيخة الأزهر الشريف تقريراً بحصاد زيارة شيخ الأزهر إلى كازاخستان،ضمن حصاد عام 2022، استعرضت خلاله حفاوة والاستقبال الرسمي للإمام الأكبر ووفد الأزهر.





لقاءات مؤثرة مع رموز الأديان وقادة المنظمات الدولية شهد عام 2022 زيارة مؤثرة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إلى دولة كازاخستان، حيث امتدت لخمسة أيام متواصلة التقى خلالها فضيلة الإمام الأكبر كبار الشخصيات السياسية والدينية، وذلك على هامش مشاركة فضيلته في افتتاح المؤتمر السابع لزعماء الأديان المنعقد في الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر 2022م، تحت عنوان "دور قادة الأديان العالمية والتقليدية في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد وباء كوفيد-19"، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توقاييف، والذي أعرب عن بالغ تقديره للدور العالمي الذي يقوم به الأزهر في نشر قيم السلام والتعايش، وبيان الصورة الصحيحة للإسلام، ودعم كازاخستان من خلال استقبال الطلاب الكازاخيين الوافدين للدراسة في الأزهر، وتدريب الأئمة الكازخيين في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.





حفاوة واستقبال رسمي للإمام الأكبر ووفد الأزهرففي مساء الاثنين الموافق 12 سبتمبر2022م، وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى مطار العاصمة الكازاخية "نور سلطان"، يرافقه وفد مصري رفيع المستوى من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية، حيث نظمت جمهورية كازاخستان، مراسم استقبال رسمية خاصة لفضيلة الإمام الأكبر والوفد المرافق، فور وصولهم مطار مدينة "نور سلطان" الدولي، وكان في استقبال فضيلته، دارخان خضر علي، وزير الإعلام والتنمية الاجتماعية بكازاخستان، والشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف، المفتي العام لجمهورية كازاخستان، والسفيرة منال الشناوي، سفيرة مصر لدى كازاخستان، ولفيف من قيادات وعلماء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بكازاخستان.





الرئيس الكازاخي: نقدر جيدا جهود الإمام الأكبر في نشر الصورة الصحيحة للإسلاموالتقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم التالي، الثلاثاء 13 سبتمبر2022م، الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، بمقر القصر الرئاسي بالعاصمة الكازاخية "نور سلطان"، لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون بين كازاخستان والأزهر الشريف، حيث رحب الرئيس الكازاخي بشيخ الأزهر، مؤكدا أن كازاخستان؛ قيادة وشعبا، تقدر جيدا جهود الإمام الأكبر في نشر الصورة الصحيحة للإسلام، ومواجهة التطرف ونشر مبادئ الأخوة الإنسانية إقليميًا وعالميا، وأن الشعب الكازاخي يتابع باهتمام ما يقوم به فضيلته من جهود في الغرب والشرق، والتي أحدثت صدىً عالميا كبيرا في مواجهة الإسلاموفوبيا وتعزيز الحوار بين مختلف الثقافات والعرقيات.





لقاء أخوة جديد يجمع الإمام والبابا على أرض كازاخستانكما التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وذلك على هامش مشاركتهما في المؤتمر السابع لزعماء الأديان، حيث أكدا اعتزازهما بالعلاقة القوية التي تربطهما، والتي تقوم على المودة والاحترام المتبادل، متمنين دوام تلك العلاقة التي تؤكد أن الأديان ما جاءت إلا لتكون سببًا في الإخاء والتآلف والتعاون والمحبة، مشددين على ضرورة مواصلة دعم دور قادة وعلماء الأديان، ودعم مبادرات الحوار لنشر السلام وتعزيز التعايش بين بني البشر، وبخاصة ما يتعلق بالمبادرات التي تستهدف الشباب، وحفظ الهوية وتفعيل دور الدين في حياة الشعوب والحفاظ على منظومة الأسرة، ودعم انتشار وتطبيق بنود وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعاها سويا على أرض الإمارات، لتكون منارة ودليلاً إنسانيا عالميا في تعزيز التآخي ونشر السلام بين بني البشر جميعًا.





الإمام الأكبر يؤم الوفود الإسلامية المشاركة في مؤتمر زعماء الأديان بمسجد "حضرة السلطان" أحد أكبر مساجد آسيا الوسطىوزار فضيلة الإمام الأكبر، مسجد "حضرة السلطان"، أحد أكبر المساجد في كازاخستان وآسيا الوسطى، حيث التقى برؤساء الوفود الإسلامية المشاركة في المؤتمر السابع لزعماء الأديان؛ وأمهم في صلاة الظهر، كما حرص فضيلته على تبادل أطراف الحديث معهم بعد الصلاة، والاستماع لبعض طلاب كازاخستان الحاصلين على منح دراسية للدراسة بجامعة الأزهر، مؤكدا أن الأزهر يرحب دائما بالتعاون مع الجميع، ويدعم كافة الجهود الهادفة لوحدة المسلمين حول العالم، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي، بعيدًا عن الإفراط والتفريط، وبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم تحض على التعاون والرحمة والإنسانية.





شيخ الأزهر يشارك الرئيس الكازاخي وبابا الفاتيكان في افتتاح مؤتمر"زعماء الأديان" وفي الرابع عشر من سبتمبر 2022، شارك فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توقايف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في افتتاح أعمال المؤتمر السابع لزعماء الأديان، والذي انعقد في الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر 2022م، تحت عنوان: "دور قادة الأديان العالمية والتقليديَّة في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد وباء كوفيد-19" بحضور ، وقادة وزعماء الأديان حول العالم، حيث توجه الجميع إلى الله عز وجل بالدعاء، بأن يوحد الشعوب وينهي الحروب والصراعات، وأن يعم الأمن والأمان، وأن تحل المحبة محل الكراهية، والتعارف محل التعصب، وأن يقدر الله الجميع على القضاء على كل الكوارث البيئية.





الإمام الأكبر يلقى كلمته بافتتاح المؤتمر السابع لزعماء الأديانألقي فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، كلمة بافتتاح المؤتمر السابع لزعماء الأديان، بحضور ما يزيد عن 100 وفد من قادة وزعماء الأديان من 60 دولة، حيث أوضح، خلال كلمته، أن العالـم لم يكد يتعافى من آثار جائحة « كورونا »، حتى دهمته جوائح وكوارث أخرى صنعها الإنسان بيده، وأن البشرية أصبحت تعاني من رعب وخوف بسبب التغير الفجائي في ظواهر الطبيعة والمناخ، كما أن بعض الكوارث التي يعاني منها الكوكب جاءت بسبب مما اقترفته يد الإنسان عن عمد وغطرسة ولامبالاة، محذرا من انتشار حملات مدروسة وممولة تدعو لهدم "الأسرة"، ومؤكدا على أن التقدم العلمي والفلسفي والتطور التقني والاجتماعي لم يعد مؤهلا ولا قادرا على وقف التدهور الخلقي، وأن الخطر الداهم الآن لا يأتي من اختلاف الأديان، بقدر ما يأتي من «الإلحاد»، بالإضافة إلى أن إدماج الأديان في دين واحد هي فكرة مدمرة للأديان وهو خيال عبثي لا يقول به عاقل ولا يقبله مؤمن أيا كان دينه.





رسائل شيخ الأزهر بالجلسة الختامية للمؤتمر السابع لزعماء الأديان في كازاخستان

أطلق الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، العديد من الرسائل والتوصيات، خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر السابع لزعماء الأديان، كان أبرزها:-

-المجتمع الدولي أصبح يعاني من صمت العالم المتحضر الذي لا يبالي بالفقراء والبائسين.

- رسالة الأديان لن تبلغ هدفها ما لم يتحد أهلها على تنقية الشعور الديني من الضغائن والأحقاد.

- لابد من توجيه النشاط الديني في الأديان المختلفة إلى الاتجاه الإنساني بدلا من توجيهه صوب الصراع بين الأديان.

- الحضارات الإنسانية بحاجة إلى هدي السماء ونور النبوة وحكمة الكتب المقـدسة.

- شفاء البشرية من أمراضها الحـديثة لم يعد رهن التقدم المادي أو الرقي التكنولوجي.





الإمام الأكبر يؤدي شعيرة الجمعة في أكبر مساجد كازاخستانوأدى فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، شعيرة صلاة الجمعة في المسجد الكبير "نور سلطان" بكازاخستان، بحضور الرئيس الكازاخي السابق، نور سلطان نزارباييف، وعدد من القيادات الدينية، وسط حشود كبيرة من المصلين، الذين حرصوا على أداء صلاة الجمعة مع فضيلته ووداعه قبل مغادرته كازاخستان، بعد زيارة رسمية استغرقت خمسة أيام، شارك خلالها في المؤتمر السابع لزعماء الأديان، حيث ألقى"الإمام الطيب"، كلمة أمام آلاف المصلين، عبر خلالها عن سعادته بزيارة كازاخستان، وتقديره لما لمسه من رئيسها وحكومتها وشعبها، من حفاوة استقبال وكرم ضيافة، معربا عن اعتزازه بالحديث مع الشباب أبناء الشعب الكازاخي، وشرفه بالتتلمذ على تراث علماء المسلمين الأوائل في كازاخستان، والذين سطعوا في سماء العالم الإسلامي منذ فجر الإسلام واستمر قرونا طويلة في تاريخه المجيد، وفي مقدمتهم الفيلسوف الكبير، أبو نصر الفارابي.





قادة الأديان" يعتمدون وثيقة الأخوة الإنسانية واعتمد البيان الختامي للمؤتمر السابع لزعماء الأديان، والمنعقد في العاصمة الكازاخية "نور سلطان" بحضور 100 وفد من 60 دولة، وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية بتاريخ 4 فبراير 2019 في أبوظبي، مؤكدين أنها أصبحت تعبيرا عن حسن النية ونهج البناء من أجل السلام.





كازاخستان تهدي شيخ الأزهر جائزة أستانا الدولية تقديرا لجهوده في مجال الحوار بين الأديانوقلد الرئيس قاسم جومارت توقايف، رئيس جمهورية كازاخستان، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جائزة أستانا الدولية -والتي تعد أحد أرفع الجوائز في منطقة آسيا الوسطى- لمساهمة فضيلته في مجال الحوار بين أتباع الأديان، ونشر ثقافة الأخوة والسلام العالمي، وذلك بحضور عدد من القادة السياسيين وزعماء الأديان حول العالم.

مفتي كازاخستان يهدي شيخ الأزهر زي "الشابان التقليدي" تقديرا لزيارته للبلاد

وأهدى الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف، المفتي العام لجمهورية كازاخستان، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، زي "الشابان التقليدي"، وذلك بمقر المسجد الكبير في كازاخستان، في حضور ما يزيد عن 30 ألف مسلم من مسلمي كازاخستان، والوفود الإسلامية المشاركة في مؤتمر زعماء الأديان، تقديرا لزيارة فضيلته للعاصمة الكازاخية نور سلطان.

وأعلن ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، دعمه لدعوة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، القادة الدينيين للاجتماع ومناقشة مسئولياتهم تجاه الكوارث الأخلاقية والبيئية، حيث نشر ميجيل موراتينوس، تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي توتير كتب فيها "أؤيد دعوة فضيلة الإمام الطيب، شيخ الأزهر لعقد اجتماع للرموز الدينية لمناقشة مسؤولياتهم ومسؤوليات أصحاب القرار في مختلف المجالات في معالجة الكوارث الأخلاقية والطبيعية التي تهدد مستقبل البشرية".

الأمم المتحدة تدعم دعوة الإمام الأكبر

لقاءات مؤثرة مع رموز الأديان وقادة المنظمات الدولية

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال زيارته لكازاخستان، العديد من قادة ورموز الأديان ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية، وذلك بمقر إقامته بالعاصمة الكازاخية "نور سلطان"، حيث تم التباحث حول تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلته مع العديد من المنظمات والهيئات الدولية، سعيا إلى دعم سبل الحوار بين أتباع الأديان ونشر السلام العالمي، حيث التقى شكر باشا زاده، القائد الروحي للمسلمين في أذربيجان وعموم القوقاز، كما التقى فضيلته وفد الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية المشارك في المؤتمر السابع لزعماء الأديان بكازاخستان، برئاسة المتروبوليتان أنطوني، رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالكنيسة الأرثوذوكسية الروسية.