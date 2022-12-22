شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: مصر تشارك فى الدورة الثالثة لأولمبياد الرياضيات العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بمشاركة مصر فى فعاليات أولمبياد الرياضيات العربى فى دورتها الثالثة (عن بعد)، التى نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالتعاون مع اللجنة الوطنية التونسية للتربية والعلوم والثقافة خلال الفترة من 15 حتى 19 ديسمبر 2022، بمشاركة 60 طالباً من المتفوقين في الرياضيات من 15 دولة عربية.

ووجه الوزير التهنئة للفريق المصرى الفائز فى الأولمبياد والمكون من 4 طلاب بإشراف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث حصل الطلاب على أربع ميداليات (3 فضية، 1 برونزية) فى الدورة الثالثة لأولمبياد الرياضيات العربى، مشيراً إلى حصول 3 طلاب على الميدالية الفضية، وهم: الطالب/ حسام عبدالهادى مصطفي زيد بالصف الثالث الثانوى مدرسة المتفوقين بالسادات، والطالب/ عمر حسن رجاء الفطايرى بالصف الثانى الثانوى مدرسة المتفوقين بالدقهلية، والطالب/ محمد إيهاب محمد أحمد محمود بالصف الثانى الثانوى مدرسة المتفوقين بالسادس من أكتوبر، بينما حصل الطالب/ بيتر رأفت جميل حنين بالصف الثانى الثانوى مدرسة المتفوقين بالإسماعيلية على الميدالية البرونزية.

وأشار الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو إلى أن الأولمبياد العربي للرياضيات هي مسابقة دورية في مادة الرياضيات يشارك فيها طلاب ما قبل المرحلة الجامعية بالدول العربية، وتقيمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بالتعاون مع الدولة المضيفة، موضحاً أن أهميتها تتمثل في تهيئة بيئة مناسبة لتعزيز روح التنافس بين طلبة الدول العربية للإسهام والارتقاء بالمستوي العلمي للطلبة والمعلمين في مادة الرياضيات.

وأضاف د.أشرف العزازى أن الأولمبياد العربية للرياضيات تهدف إلى الإسهام فى الارتقاء بالمستوى العلمى لدى الطلبة والمعلمين فى مادة الرياضيات، وكذا تفعيل دور المؤسسات المعنية بتعليم الرياضيات، فضلاً عن اكتشاف الطلبة المبدعين فى مادة الرياضيات وتوجيههم لاستثمار قدراتهم، إضافة إلى تعزيز روح التنافس بين الطلبة، وخلق فرصة لتبادل المعلومات حول مناهج تدريس الرياضيات بالبلدان العربية.

وتضم اللجنة التنسيقية المصرية لهذه الدورة من الأولمبياد، د. أحمد الجندى أستاذ بقسم الرياضيات كلية العلوم جامعة القاهرة، د. رنا الرفاعى نائب المدير التنفيذى لجامعة الطفل، د.هانى الحسينى مدرس متفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة، خالد دياب المشرف على إدارة الألكسو والإيسيسكو باللجنة الوطنية لليونسكو، عواطف محمد مدير مركز المعلومات والتوثيق الإعلامى والاتصال باللجنة الوطنية لليونسكو.