شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يستعرض الخطط الاستثمارية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود الدولة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعي والبترول.

وصرح السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. بأن وزير البترول عرض الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات حوالي 2,1 مليار دولار، حيث من المتوقع طبقاً للنتائج الأولية الحالية أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة.