شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حملات المحافظين على الأسواق وإقامة شوادر لضبط أسعار السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت جميع المحافظات، حملاتها على الأسواق لضبط الأسعار وضبط محتكري السلع والمغالين بالأسعار خاصة السلع الاستراتيجية التى تمس الحياة اليومية للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ونشرت وزارة التنمية المحلية صورا لجهود المحافظات فى ضبط الأسعار ومواجهة احتكار السلع، حيث يتم عرض تقرير أسبوعى على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن السلع المتوفرة على أرض الواقع، والإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة أى نقص.

وشدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على التنسيق بين الوزارة والمحافظات، ووزارتى التموين والتجارة الداخلية، والزراعة، ومشروعات الأمن الغذائى بالمحافظات، والجمعيات الأهلية، وغيرها من الجهات للتأكد من توافر السلع الغذائية والتموينية والمواد الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لها، لزيادة المعروض بأسعار مناسبة.

وأكد وزير التنمية المحلية، التوسع فى إقامة الشوادر والمعارض المؤقتة والمستديمة لعرض وبيع السلع والمنتجات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية احتياجات المواطنين، مع إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيا بنطاق كل محافظة، بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق الأولى بالرعاية ذات الكثافة السكانية العالية.

فيما تقوم المحافظات بتفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة لعرض وترويج السلع والمنتجات باسعار مناسبة خاصة بالقرى والمناطق الاكثر احتياجاً، وتکثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات التموين على المخابز والسلاسل الغذائية من مولات ومحلات لضبط الأسعار، وقيام لجان التفتيش والمتابعة بالمرور الدورى على الاسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توافر كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين، والسيطرة على الأسعار، واتخاذ اللازم حيال أي جهة أو أفراد يقومون باحتكار أو تخزين للسلع والمواد الغذائية بهدف رفع اسعارها وعدم عرضها على المواطنين باسعار غير مناسبة.