شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: القانون لن يسمح بوجود أجانب لهم سيطرة أو سيادة بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس حققت عائدات بلغت نحو 8 مليارات دولار عام 2022 مقابل 6 مليارات دولار عام 2021 ، بزيادة بلغت 2 مليار دولار، وهو ما يؤكد السيادة المصرية على القناة، كما أن القانون لن يسمح بوجود أجانب لهم سيطرة أو سيادة بقناة السويس.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بمقر الهيئة، وذلك لعرض حصاد عام 2022، وأهم الانجازات التي تحققت خلال تلك الفترة.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، أن عدد السفن بلغ 23 ألف سفينة عام 2022 مقابل 20 ألف سفينة عام 2021 ، بزيادة بلغت 15٪، بالإضافة إلى مليار و410 مليون طن عام 2022 بزيادة بلغت 10.5٪.