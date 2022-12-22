شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات مراقبة الأسواق وضبط محاولات حجب السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة مفاجئة على عدد من مخابز حى الخليفة لمتابعة توافر الخبز المدعم ومطابقته للمواصفات، حيث أكد محافظ القاهرة خلال الجولة على توافر الخبز بكافة مخابز العاصمة مع وجود وفرة استراتيجية فى الدقيق مشيرًا إلى أن رصيد الأقماح والدقيق كافى ويتم تعزيز الأرصدة أولاً بأول حيث يبلغ احتياجات العاصمة 1647 طن/يوم ومتوفر أكثر من 5331 طن/رصيد ، كما تبلغ الإحتياجات اليومية 2021 طن/يوم ومتوفر 3277طن/رصيد .

وتفقد محافظ القاهرة عدة منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بحى السيدة زينب ، وحرص محافظ القاهرة على الإستماع لأراء المواطنين حول توافر السلع بالأسواق ومستوى جودتها، كما حرص محافظ القاهرة على التأكد من أن المواطنين يقومون بالشراء بالسعر المعلن بالفعل وأنهم يستطيعون الحصول على أى كميات يرغبون فيها .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسواق والقضاء على محاولات حجب السلع أو احتكارها، والتصدى بكل حزم لمحاولات استغلال المواطنين ومنع المغالاة فى الأسعار، وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين للتأكد من الإلتزام بالأسعار المعلنة، رافق المحافظ فى جولته اللواء حامد عبد النعيم مدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة .

وفى السياق شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات والتجميل فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد، وطالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، كما شدد محافظ القاهرة على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

ورفعت أحياء القاهرة درجة الاستعداد لاستقبال عيد الميلاد، والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين كل الكنائس على مستوى الأحياء والتأكيد على رؤساء الأحياء بمتابعة ومراجعة الكهرباء وخطوط الصرف الصحى مع المديريات المعنية بالمرافق الحيوية ونظافة المنطقة المحيطة بكل كنيسة، ورفع أي إشغالات بالطرق المؤدية للكنائس على مستوى الأحياء .