شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات مراقبة الأسواق وضبط محاولات حجب السلع والان مع تفاصيل الخبر
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسواق والقضاء على محاولات حجب السلع أو احتكارها، والتصدى بكل حزم لمحاولات استغلال المواطنين ومنع المغالاة فى الأسعار، وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين للتأكد من الإلتزام بالأسعار المعلنة، رافق المحافظ فى جولته اللواء حامد عبد النعيم مدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة .
وفى السياق شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات والتجميل فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد، وطالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، كما شدد محافظ القاهرة على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.
ورفعت أحياء القاهرة درجة الاستعداد لاستقبال عيد الميلاد، والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين كل الكنائس على مستوى الأحياء والتأكيد على رؤساء الأحياء بمتابعة ومراجعة الكهرباء وخطوط الصرف الصحى مع المديريات المعنية بالمرافق الحيوية ونظافة المنطقة المحيطة بكل كنيسة، ورفع أي إشغالات بالطرق المؤدية للكنائس على مستوى الأحياء .