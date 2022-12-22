شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بانتهاء شرح مقررات الترم الأول قبل انطلاق الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات والإدارات التعليمية بضرورة انتهاء شرح مقررات الفصل الدراسي الأول قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر لها يناير المقبل، مع تخصيص الأسبوع الأخير للمراجعة على المناهج بشكل مجان للطلاب، موضحة أن الأسئلة تشمل مناهج الترم الأول بأكمله لصفوف النقل دون حذف أو تخصيص جزئيات للاطلاع.

كانت المديريات التعليمية حددت مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ، حيث أعلنت المديريات بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بداية من 9 يناير المقبل للمواد الدراسية الأساسية، كما حددت المديريات بداية يناير لعقد امتحان المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات، على أن تستمر الاختبارات حتى يوم 26 يناير 2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجازة نصف العام كما هى دون تغيير بعد تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لتبدأ 6 مايو المقبل، موضحة أن مواعيد إجازة نصف العام للطلاب تبدأ رسميا 28 يناير المقبل وتستمر حتى 9 فبراير 2023 ولمدة 15 يوما.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

وبالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، أوضحت الوزارة، أنه يتم تعديل أي جدول صدر قبل 14 يناير المقبل كموعد لبدء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أي مديرية أعلنت جدول امتحانات نصف العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي في الأسبوع الأول أو بداية الأسبوع الثاني من يناير، سوف تقوم بتعديله.

وأوضحت أن سيستم الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي لن يفتح قبل 14 يناير، وأي مديرية تريد عقد امتحانات قبل هذا الموعد فسيكون متاحا لها ذلك في المواد غير المضافة للمجموع فقط.