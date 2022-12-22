شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية: عقد مؤتمر بغداد فى مصر العام المقبل خطوة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة "الخليج" الإماراتية، اليوم الخميس، أن الاتفاق على عقد النسخة الثالثة من مؤتمر "بغداد" فى مصر العام المقبل، خطوة مهمة لأنها تعنى استمرار اللقاءات لمتابعة تحقيق ما تم الاتفاق عليه، والمضى فى نهج التعاون والتنسيق المشترك، مشيرة إلى أهمية التنسيق العربى فى مثل الظروف الدولية الراهنة.

وقالت الصحيفة، تحت عنوان "أهمية اللقاءات العربية"، أن الدول المشاركة فى مؤتمر "بغداد-2 "والذي عقد في الأردن أجمعت على أهمية دعم العراق، وحل الخلافات فى الإقليم من خلال الحوار، والإلحاح على بناء شراكات سياسية واقتصادية وتنموية وأمنية موسعة، كي تكون في خدمة المواطن العربى، وتحقيقاً لهدف التكامل العربي مؤكدة أهمية اللقاءات العربية.

وشددت على أن الدور العراقى مهم عربياً وإقليمياً لأنه يشكل بوابة العرب باتجاه الشرق، وهو أيضاً يمثل المصد الشرقي للأمة العربية في مواجهة كل ما يهدد أمنها، لذلك كان الموقف العربي واضحاً خلال المؤتمر في التأكيد على هذا الدور، "لأن استقرار العراق وأمنه هو استقرار للمنطقة برمتها وتعزيز لأمنها".

وأشارت الخليج، في افتتاحيتها، إلى أن العراق يمر بمرحلة مهمة من التحوّل في تاريخه، من خلال الخطوات التي يتخذها على صعيد استعادة التوازن في علاقاته العربية والدولية، والعودة إلى حاضنته العربية، وترسيخ أسس السلم الأهلي ودولة الدستور والقانون وتعزيز الحوكمة وبناء المؤسسات القادرة على حماية مقدرات البلاد وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في الأمن والتنمية، وهو ما لقي ترحيباً من كل الدول التي شاركت في المؤتمر، وأجمعت على أهمية دعم العراق وحل الخلافات في الإقليم من خلال الحوار، والإلحاح على بناء شراكات سياسية واقتصادية وتنموية وأمنية موسعة، كي تكون في خدمة المواطن العربي، وتحقيقاً لهدف التكامل العربي.