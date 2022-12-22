شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى ينعى رحيل الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى البابا تواضروس الثانى والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفاة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى وتوابعها، والذى رحل عن عالمنا اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 74 عاما.

وذكر بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، "أن البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس يودعون على رجاء القيامة مثلث الرحمات الحبر الجليل نيافة الأنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها"، الذي رقد في الرب اليوم عن عمر بلغ 74 سنة.. بعد حياة رهبانية استمرت ما يزيد على سنة، رعى خلالها إيبارشية نجع حمادي لمدة 45 سنة".

وأضاف البيان أن الأنبا كيرلس خدم أبناءه بروح الأبوة المُحِبة، وتحمل كثيرًا من التجارب التي زكته، وتعامل معها بأمانة وحكمة، فأحبه أبناء إيبارشيته، وكل من عرفوه أو تعاملوا معه، مؤكدا أن الأنبا تحمل أثقال المرض لفترة طويلة بلا تذمر، بل بشكر وإيمان، متقدما بالعزاء لمجمع كهنة إيبارشية نجع حمادي وشمامستها ولكافة الخدام والخادمات ولشعبها المبارك.

وأعلنت مطرانية نجع حمادى وتوابعها في وقت سابق اليوم وفاة أسقفها الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وبهجورة وفرشوط وأبو تشت والوقف ورئيس دير الأنبا بضابا بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 74 عاما.