شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مطرانية نجع حمادى وتوابعها، فى بيان لها، وفاة أسقها الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى وبهجورة وفرشوط وأبو تشت والوقف ورئيس دير الأنبا بضابا، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 74 عاما.

وقال بيان المطرانية، نعزى أنفسنا جميعا كهنة وشمامسة وخدام وخادمات وشعب ايبيارشية نجع حمادي وتوابعها، وسنوافيكم تباعا بكافة الترتيبات ومواعيد نظرة الوداع وصلاة القداس الإلهي وصلاة التجنيز، الرب يمنحنا عزاء سماويا ويصبر قلوب شعبه ومحبيه.

وأعلنت لجنة النظام الخاص بمراسم تجنيز الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي أن نظرة الوداع لمثلث الرحمات الأنبا كيرلس ستكون بدير الأنبا بضابا بنجع حمادي من الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الخميس، وأنه سيتم فتح الدير للشعب اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف صباحا، كما أنه لا توجد أماكن داخل فناء الدير للسيارات.

وناشدت اللجنة ضرورة اتباع تعليمات لجنة النظام، والكشافة في الدخول والخروج حسب المسارات المحددة لذلك، وأنه سيتم لاحقا تحديد مواعيد صلاة التجنيز.