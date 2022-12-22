شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية الحصول على رقم تأمينى لأول مرة.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استفسارا من أحد المواطنين حول كيفية الحصول على الرقم التأمينى، وردت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى "يتم التوجه إلى أقرب منطقة تأمينية أو مكتب تأميني بشهادة الميلاد المُميكنة وبطاقة الرقم القومى، على أن تكون سارية وتقديم طلب للموظف المختص لاستخراج رقم تأميني لأول مرة".

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعى في صرف معاشات شهر ديسمبر الجارى من فروع بنك ناصر الاجتماعى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات يلزم معها بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم، حيث تنص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في باب "المستحقين للمعاش"، على أن يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتية طلاق أو ترمل البنت أو الأخت عجز الابن أو الأخ عن الكسب.

وكانت الحكومة قد أصدرت حزمة رعاية اجتماعية للمواطنين ومنهم أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه، يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهى بعدها، وأن هذه المنحة تعادل 30٪ من قيمة بعض أصحاب المعاشات التى تساوى 1000 جنيه، بخلاف الزيادة التى تم إقرارها فى شهر أبريل الماضى بنسبة 13٪ ؜ .

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم، الأربعاء، فى صرف معاشات نوفمبر الجارى من فروع بنك ناصر الاجتماعى، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات، لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يضع التحول الرقمى والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته، مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.