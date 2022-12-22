شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول فى الجيزة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023، المقرر انطلاقها في شهر يناير المقبل، مؤكدة حرصها على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على صحة الطلاب وكذلك تسهيل عملية الامتحانات وتوفير بيئة مناسبة للامتحان، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

- الإثنين 9/1/2023، امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- الثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

- الأربعاء 11/1/2023، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

- الخميس 12/1/2023، امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- السبت 14/1/2023، امتحان مادة الرياضيات.

- الإثنين 9/1/2023، امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- الثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- الأربعاء 11/1/2023، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

- الخميس 12/1/2023، امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- السبت 14/1/2023، امتحان مادة الرياضيات.

- الأحد 15/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية.

- الإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الرياضيات.

- الثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادتي اللغة الأجنبية والعلوم.

- يوم الأربعاء 18 يناير 2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- الإثنين 9/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- الأربعاء 11/1/2023، امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.

- السبت 14/1/2023، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.

- الإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- الثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- الخميس 12/1/2023، امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.

- الأحد 15/1/2023، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.

- الثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- السبت 21 يناير 2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- الأحد 22 يناير 2023، امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

- الإثنين 23 يناير 2023، امتحان مادتي العلوم، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 24 يناير 2023، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

- الأربعاء 25 يناير 2023، امتحان مادة الهندسة.

- الخميس 26 يناير 2023، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

- يؤدي الصف السادس الابتدائي (عربي – لغات)، امتحان مادة التربية الدينية يوم الإثنين 2/1/2023.

- يؤدي الصفان (الأول والثاني الإعدادي) (عربي – لغات) امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الإثنين 2/1/2023.

- يؤدى الصفان (الأول والثاني الإعدادي) (عربي – لغات) امتحان مادة التربية الدينية يوم الثلاثاء 3/1/2023.

- يؤدى الصفان (الأول والثاني الإعدادي) (عربي – لغات) امتحان مادة التربية الفنية يوم الأربعاء 4/1/2023.

تبدأ امتحانات المستوى الرفيع (لغة إنجليزية) للفصل الدراسي الأول للمدارس الرسمية والمتميزة لغات، كالآتي:

- يوم الإثنين 2/1/2023 للصفوف (الرابع الابتدائي – الخامس الإبتدائي – الأول الإعدادي).

- يوم الثلاثاء 3/1/2023 للصفوف (السادس الإبتدائي – الثاني الإعدادي – الأول الثانوي).

- يوم الأربعاء 4/1/2023 للصفوف (الثالث الإعدادي – الثاني الثانوي).