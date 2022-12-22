شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف 92% من مقررات شهر ديسمبر حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
وطرحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وطرحها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين، ضمن المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجاري مع صرف الدفعة الرابعة من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية، حيث يستمر صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023.
جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد وجه بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وتبدأ الوزارة بـ100 مجمع استهلاكى و100 من منفذ بمشروع "جمعيتي"، على مهارات البيع والتسويق وكذلك مهارات التخزين والسلامة المهنية وضرورة حُسن معاملة المستهلك وكذلك عرض السلع أيضًا.