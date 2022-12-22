شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف 92% من مقررات شهر ديسمبر حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 92% من مقررات شهر ديسمبر الجاري، حتى الآن، بجانب أيضا الاستمرار فى صرف الدفعة الرابعة من المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين مع طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول للمواطنين.

ويكثف جهاز حماية المستهلك، الحملات الرقابية على الأسواق، للتصدى لأى مخالفات يحاول البعض انتهاجها أو زيادة أسعار المنتجات بدون مبررات، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدى لأى مخالفات، وتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل مجموعات عمل ولجان للمرور على المحلات التجارية، ومتابعة ضخ السلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين.

وطرحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وطرحها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين، ضمن المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجاري مع صرف الدفعة الرابعة من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية، حيث يستمر صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023.

جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد وجه بتنظيم دورات ‏تدريبية للعاملين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وتبدأ الوزارة بـ100 مجمع استهلاكى و100 من منفذ بمشروع "جمعيتي"، على مهارات البيع والتسويق وكذلك مهارات التخزين والسلامة المهنية وضرورة حُسن معاملة المستهلك وكذلك عرض السلع أيضًا.