شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة القاهرة تبدأ ماراثون امتحانات نهاية التيرم الأول.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن الامتحانات تنطلق اليوم الخميس بالكلية وتبدأ بطلاب الفرقة الثانية بمادة ريادة الأعمال كمتطلب تخرج، على أن يتم استئناف تنظيم الامتحانات باختبارات المواد الدراسية المقررة على الطلاب وتستمر حتى نهاية شهر يناير المقبل.
وذكر الدكتور جمال شحاتة أن هناك مجموعة من الضوابط الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، وفى مقدمتها الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وأن يكون الاختبار من المناهج والمقررات التي تمد تدريسها فعليا، موضحا أن تم إعلان الأجزاء المقررة من المنهج الدراسى على موقع الكلية.
وبحسب الجدول الزمنى للخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022/2023 بدأت الدراسة يوم السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.