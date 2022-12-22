شكرا لقرائتكم خبر عن سماء مصر والوطن العربى تشهد ذروة شهب الدبيات فجر غد والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح التقرير: "خلال هذه الفترة ستكون هناك فرصة لرؤية شهب الدبيات عندما تكون نقطة إشعاعها - في كوكبة الدب الأصغر - فوق الأفق، مع زيادة عدد الشهب المرئية كلما ارتفعت نقطة الإشعاع في السماء".
ونقطة إشعاع شهب الدبيات هي حول قطبية مما يعني أنه دائمًا ما تكون فوق الأفق الشمالى، وبذلك تكون الشهب نشطه طوال الليل.
ويتوقع أن تصل الشهب ذروتها عند الساعة السادسة صباح الخميس، ففى ذلك الوقت تكون نقطة إشعاعها عالية في السماء. عادة تنتج بين 5 إلى 10 شهب بالساعة في ظل ظروف مثالية وهذه السنة لن يكون لضوء القمر تاثير بالتزامن مع ذروة هذه الشهب ما سيفسح الفرصة لروية عدد اكبر منها ولكن لا يمكن تحديد العدد الفعلي للشهب.
ولمحاولة رؤيتها تتم مراقبة الأفق الشمالي باتجاه نجوم الدب الأصغر بالعين المجردة من موقع مظلم بعيدا عن أضواء المدن، حيث تنطلق ظاهريًا من أمام تلك النحوم وتحديدا بالقرب من النجم المسمى (الكوكب)، ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في السماء.