شكرا لقرائتكم خبر عن 12 خطوة تحميك من حوادث الطرق خلال الشتاء أبرزها الالتزام بالسرعات المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت الإدارة العامة للمرور على اتباع العديد من طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين على الطرق خلال فصل الشتاء، خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- فحص السيارة بالكامل سواء البطارية أو الاطارات قبل التحرك بها منعا للحوادث.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- متابعة الأرصاد الجوية ومعرفة إمكانية التحرك بالسيارة أم لا.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.