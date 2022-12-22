شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يحسم مصير الورقة البيضاء بامتحان الثانوى العام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجدل الدائر حول موضوع "الورقة البيضاء" لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، فى ظل مطالب أولياء الأمور بتوافر أوراق بيضاء مع الطالب يستخدمها كمسودة.

وقال الوزير عبر جروب "حوار مجتمعي" على تطبيق واتس آب، إن الطالب سوف يتسلم ورقة أسئلة للجزء المقالي في الامتحانات ومن ثم يتسلم كراسة إجابة وبالتالي ليس في حاجة إلى ورق منفصل زيادة.

وأضاف الوزير "أرجوكم بلاش قلق ولازم تعرفوا انهم اولادنا والمهم انهم يتعلموا ويستفيدوا علشان ينفعوا نفسهم في المستقبل"، موضحا مع تم تكليف خالد عبد الحكم مخاطبة المديريات بزيادة مساحة الورق للجزء المقالي حتي يتبقي جزء كمسودة، كما تم تكليف الدكتور أكرم رئيس الادارة المركزية للمناهج بمخاطبة مستشاري المواد لارسال تعليمات الي موجهي عموم المواد والموجهين الاوائل للمواد الدراسية علي مستوي المديريات ان تكون اسئلة اختبار من متعدد تتفق مع مواصفات الورقة الامتحانية وان تتراوح خطوات الحل لكل سؤال من خطوة الي خطوتين، على أن يكون الامتحان الورقى للأسئلة المقاليه الذى يمثل نسبه (١٥/) يكون على نفس نظام بوكلت الثانوية العامة اى ان السؤال أسفله مساحة للاجابة وعلى ذلك تكون ورقه الاسئلة هى نفسها ورقه الاجابه على ان تحتوى ورقه الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد المقابلات للمشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023، كرؤساء لجان ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية 2023، لجميع النوعيات "زراعي وصناعي وتجاري وفندقي".

- يوم الأحد 25 ديسمبر 2022: جميع قطاعات التعليم الزراعي.

- يوم الأثنين 26 ديسمبر2022: جميع قطاعات التعليم الصناعي.

- يوم الاربعاء 28 ديسمبر 2022: جميع قطاعات التعليم التجاري.

- يوم الخميس 29 ديسمبر 2022: قطاع مركزي (تجاري وفندقي وصناعي.

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن مواعيد عقد الامتحانات لصفوف النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك في ضوء سعي الوزارة إلى توحيد الإجراءات داخل المؤسسات التعليمية.