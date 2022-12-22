شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 22/12/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 41: 2
موعد صلاة المغرب 5:00 م
موعد صلاة العشاء 6:23
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:21 ص
موعد صلاة الظهر 11:58
موعد صلاة العصر 2:43
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء 6:26 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:11
موعد صلاة الظهر 11:49 م
موعد صلاة العصر 2:36 م
موعد صلاة المغرب 4:55 م
موعد صلاة العشاء 6:18 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:59
وقت صلاة الظهر 11:41
موعد صلاة العصر 2:34 م
وقت صلاة المغرب 4:54 م
وقت صلاة العشاء 6:14 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:01 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 45: 2
موعد صلاة المغرب 5:06 م
موعد صلاة العشاء 6:24