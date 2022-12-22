شكرا لقرائتكم خبر عن ألفت عبد البصير الموظفة المثالية بالأوقاف لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اختيار الدكتورة ألفت السيد أحمد عبد البصير .. أفضل موظف إداري بالأوقاف، لعام 2022، وذلك ضمن إعلان الوزارة الأئمة والواعظات والعاملين المثاليين خلال عام 2022.

وأعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، صباح اليوم، اختيار الشيخ أحمد عصام الدين فرحات الموجي أحد أئمة مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) إمامًا مثاليًّا لعام 2022، وذلك ضمن مسابقة "الخطيب المثالى"، التي أطلقتها وزارة الأوقاف، يوليو الماضى، والتي تهدف إلى تشجيع أفضل الخطباء سواء من الأئمة أم من الوعاظ أم من خطباء المكافأة .

ومن بين شروط المسابقة بحسب وزارة الأوقاف، أنه على كل خطيب أن يسجل خطبة جمعة له بالضوابط التالية:

أولاً : أن يكون أداء الخطبة أداء فعليًّا بالمسجد يوم الجمعة لخطبة الجمعة المحددة من الوزارة مع ذكر تاريخ وعنوان الخطبة .

ثانيًا : ألا يزيد وقت الخطبة عن عشر دقائق .

وأكدت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، أنه سيتم اختيار الخطيب المثالي لعام 2022م ، مع جوائز متميزة لأفضل عشر خطب تعتمدها اللجنة المشكلة لذلك .

وجوائز مسابقة الإمام المثالى هى:

• 20 ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 80%.

• 15 ألف جنيه للفائز الثاني بشرط الحصول على 75%.

• 10 آلاف جنيه للفائز الثالث بشرط الحصول على 70%.

• 5 جوائز قيمة كل منها (5) آلاف جنيه بشرط الحصول على 60%.

كما تم اختيار الواعظة وفاء عبد السلام عبد السلام، واعظة مثالية لعام 2022.