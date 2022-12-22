شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تواصل إجراءات ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" الحكومة تواصل إجراءات ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.. رئيس الوزراء يتابع توفير احتياجات المواطنين.. ويؤكد: اهتمام الدولة الأول يتمثل فى توافر السلع مع وجود سعر عادل ومعلن لكل سلعة.





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