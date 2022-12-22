شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 5 جنود عراقيين جراء انفجار عبوة ناسفة في كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام عراقية، الأربعاء، مقتل ثلاثة جنود وإصابة 2 آخرين في صفوف قوات الجيش الليبي جراء انفجار عبوة ناسفة في كركوك شمال البلاد.

كان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول قد أدان بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف قرية ألبو بالى فى محافظة ديالى الواقعة شمال شرق العاصمة بغداد.

وقال رسول ـ فى تصريح خاص لقناة العراقية الإخبارية، الأربعاء، إن "هذه الحادثة مجرد محاولة يائسة للعناصر الإرهابية عقب الضربات القوية والخسائر الفادحة التي تتعرض لها من قبل القوات المسلحة فى مختلف المناطق من البلاد".

وأكد رسول أن حادثة قرية ألبو بالى فى قضاء الخالص لن تمر دون عقاب سريع، مشددا على مواصلة القوات المسلحة العراقية على ملاحقة ومطاردة كافة العناصر الإرهابية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع البلاد.

وأشار المسؤول العراقي إلى تعزيز كافة القطاعات الأمنية في ديالى من كاميرات حرارية وأبراج مراقبة وإحكام السيطرة على مداخل ومخارج المنطقة لملاحقة العناصر التي أقدمت على ارتكاب هذا الحادث الإرهابي حتى ينالوا جزاءهم العادل.

ويأتي هذا التصريح عقب ساعات من مقتل ثمانية مدنيين خلال هجوم مسلح استهدف قريتهم الواقعة شمال بغداد، فيما ندد مسؤولون محليون بهذا الهجوم الذي وصفوه بأنه "إرهابي"، حيث وقع الهجوم الذي لم يتم تبنيه أي جهة حتى الآن، في قرية البو بالي في قضاء الخالص في محافظة ديالى.

ولا يزال تنظيم "داعش" ينشط في بعض المحافظات الشمالية والشرقية، في وقت تكافح حكومة بغداد لاحتواء هجمات التنظيم عبر شن عمليات أمنية وعسكرية شمال وغرب وشرق البلاد.

ومنذ مطلع العام الجاري، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش"، الذي تلقى الهزيمة في 2017 بخسارته ثلث مساحة البلاد كان قد اجتاحها صيف عام 2014.