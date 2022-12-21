شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرحب بوفد سياحى من مدرسة قبطية في كندا خلال العظة الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن ترحيبه بوفد من إحدى المدارس القبطية بكندا والذين حضروا اجتماع الأربعاء الأسبوعى لقداسته، مساء اليوم.

وقال قداسة البابا: "أيضًا أرحب اليوم بمجموعة الإخوة الأحباء والأخوات والأبناء من مدرسة Philopateer Christian College فى كندا، وهذه مدرسة مسيحية قبطية موجودة فى كندا فى مسيساجا، وهى مدرسة ناجحة للغاية، ولها إدارة ناجحة، وموجود معنا مديرة المدرسة فيبى أبونا أنجيلوس، وموجود معنا أبونا بيشوي وصفى، وبعض الأساتذة."

ووجه كلامه للضيوف: "أهلًا وسهلًا بكم، وأنتم تقومون بجولة في مصر كلها، كأنكم تريدون أن تأخذوا مصر وتعودون بها، أهلًا وسهلًا بكم، أبونا بيشوي كاهن كنيسة السيدة العذراء والأنبا أثناسيوس بإيبارشية مسيساجا وفانكوفر بغرب كندا، وهذه الزيارة يقومون بها باستمرار، وتوقفت أيام كورونا بطبيعة الحال، ويحاولون أن يربطوا أولادنا وبناتنا الأجيال الثانية والثالثة والرابعة أن يربطوهم بمصر، والحقيقة هذا أمر حلو جدًّا، ولهم مقابلات كثيرة مع مسؤولين داخل مصر، ليأخذوا فكرة جيدة عن مصر، أهلًا وسهلًا بكم، وبعد الاجتماع سنقوم بالتقاط الصور في مدخل المقر هنا".

وهنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الكنائس المسيحية التي ستحتفل يوم الأحد المقبل بعيد الميلاد المجيد، حيث جاء ذلك في مستهل عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم.

وقال قداسته خلال عظته الأسبوعية مساء اليوم: "أحب أن نهنئ إخوتنا في الكنائس المسيحية الذين سيحتفلون بعيد الميلاد المجيد يوم الأحد القادم، حسب التقويم الغربى فى 25 ديسمبر".

وأضاف قداسة البابا: "احتفالنا بعيد الميلاد هو احتفال واحد فى العالم، ولكن اختلاف التقاويم بين الشرق والغرب يجعل وجود فارق 13 يومًا. ففي الغرب يحتفلون في 25 ديسمبر ونحن في الشرق نحتفل يوم 7 يناير، ولا علاقة لهذا الاختلاف بالإيمان أو العقيدة أو في المناسبة، ولكنه اختلاف التقويم أو اختلاف فلكي كما يقولون".