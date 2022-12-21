شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب بإعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين واعتزازها بإعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام للفترة 2023-2024 ممثلة عن دول المجموعة الأفريقية.

واعتبرت البحرين الخطوة تقديرًا دوليًا لدور مصر الريادي وسياستها الخارجية الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ السلام الإقليمي والعالمي وتسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية، ودعمها لجهود إعادة الإعمار وتعزيز التنمية المستدامة لاسيما في دول الاتحاد الأفريقي، متمنية لمصر قيادة وحكومة وشعبًا دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.