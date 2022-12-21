شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": نحرص على مراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن القيادة السياسية حريصة على زيادة وتأمين المخزون الاستراتيجى من السلع، لتلبية احتياجات المواطنين داخل الدولة المصرية.

وأضاف خليل، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تسعى جاهدة لضمان توفير السلع بالأسواق أمام المواطنين، لذا هناك مخزون استراتيجي جيد وآمن بكل السلع، وعلى رأسها القمح والسكر.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الوزارة تراقب الأسواق للقطاع على الاحتكار وعدم المغالاة فى الأسعار، مضيفا: "نتعاون مع وزارتي الزراعة والداخلية لإتاحة السلع وعرضها بالمنافذ على مستوى الجمهورية لضمان استقرار الأسعار".

وأكمل: "هناك حملات يشنها جهاز حماية المستهلك لمراقبة السوق وضمان عدم رفع أسعار السلع أمام المواطنين".

وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة لن تسكت على أى مبالغة أو مغالاة فى الأسعار وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مطالبا للمواطنين بالإبلاغ عن أى محل لا يعلن عن الأسعار بعد انقضاء مدة مهلة الأسبوعين.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة موقف تفعيل المنافذ والشوادر التي توفر السلع بأسعار مُخفضة بالمحافظات، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توفر مخزون آمن من كافة السلع الأساسية، مُضيفا أنه سيجري العمل على زيادة المخزون خلال الفترة القادمة، من خلال تسريع الإفراج عن السلع الأساسية والاستراتيجية الموجودة بالموانئ.

وخلال الاجتماع، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن بعض المحافظات بدأت بالفعل في إقامة الشوادر والبيع للمواطنين، وجار التوسع في باقي المحافظات، حتى تكون جميع المنافذ جاهزة لتقديم خدماتها للمواطنين اعتبارا من مطلع يناير المقبل.