شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة": بدء برنامج تدريبى على مهنة التفصيل والحياكة فى الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، فعاليات الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لعدد 16 متدربة، وذلك فى مركز العجيزى بطنطا، وتحت اشراف مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص تدريب لائقة للشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات تمكنهم من الالتحاق بفرص عمل حقيقية تحسن من مستويات معيشتهم.

وأوضح أحمد القللي مدير مديرية القوى العاملة بالغربية، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه يتم متابعة الدورات التدريبية التى يتم تنفيذها فى مراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة، وتذليل كافة العقبات لتنفيذ البرامج التدريبية وفقاً لخطة التدريب للعام 2022- 2023.

وأضاف مدير المديرية فى تقريره، أن التدريب يتم وفق احدث مناهج التدريب المعتمدة من الوزارة، ويشمل جانب نظرى وآخر عملى، يؤهل الشباب للعمل فى مصانع وشركات القطاع الخاص على أحدث الأدوات والمعدات، ويمكن للشباب التقدم للحصول على تلك الفرص المجانية من خلال مراكز التدريب الثابتة او من خلال إدارة بحوث العمالة بالمديرية.

كما تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، بشأن بدء تنفيذ الدورة التدريبية لـ 11 متدرب على مهنة النقاشة والدهانات، بمقر الوحدة المحلية لقرى الراشدة بالداخلة، وذلك في إطار التنسيق مع مركز التشييد والبناء بالداخلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتقديم فرص تدريب تتواءم مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع كافه الجهات المعنية.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، فى تقريره للوزارة، أنه تم بدء سلسلة من الدورات التدريبية على المهن الخاصة بالتشييد والبناء بالتعاون مع مركز التشييد والبناء بهدف توفير فرص عمل لهم، ومنحهم شهادات خبرة تمكنهم من الالتحاق بالوظائف المناسبة أوالسفر للعمل فى الخارج تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب السيد المحافظ، وسيد محمود السكرتير العام .

وأضاف مدير المديرية أن الشروط التى يجب توافرها للراغبين فى الالتحاق بالتدريب تشمل أن لا يقل سن المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 45 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة ويستطيع اجتياز الاختبار الشخصي، وأنه لم يسبق له الالتحاق بالتدريب بالمركز أو المراكز الأخرى التي تتبع المركز، وتشمل الأوراق المطلوبة، نموذجا يُطلب من المركز، وصورة شهادة الميلاد، وصورة المؤهل الدراسي، وصورة الرقم القومي، وصورة شخصية، وصورة الموقف من التجنيد للمتقدمين.



دورة تدريبية للشباب بالوادي الجديد