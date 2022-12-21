شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تبحث مع السفير الإسبانى توطين صناعة وحدات السكك الحديدية والمترو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ايرانزوغوتيريز سفير اسبانيا بالقاهرة وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين.
من جانبه أكد السفير الاسباني بالقاهرة على سعادته بزيارة وزارة النقل المصرية وبالتعاون الجاري في المشروعات المشتركة مشيرا إلى اهتمام الحكومة الاسبانية لزيادة حجم التعاون مع الحكومة المصرية في قطاع النقل خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها حجم القطاع في مصر والتي تجسد مدى التطور الهائل الذي تشهده مصر في كافة المجالات.
وأكد الوزير على التطلع لزيادة حجم التعاون في مجال توطين صناعات السكك الحديدية مع الشركات الاسبانية مثل اقامة مصنع مع الشركات الاسبانيه لتصنيع عربات السكك الحديديه والمترو وجرارات السكك الحديديه، مشيرا الى الاتفاق مع تالجو الاسبانيه على توطين صناعات عربات السكك الحديديه في مصر كما اوضح الوزير ان منظومه النقل البحري في مصر تشهد تطورا كبيرا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسيه بجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات حيث تتم تطوير كافة الموانئ البحريه، لافتاً الى ان هناك فرصة استثمارية واعدة في هذا القطاع من الممكن ان تشكل نموذج اخر ناجح للتعاون المشترك وخاصة في مجال ادارة وتشغيل المحطات بالموانئ وكذلك إمكانية التعاون في بناء السفن التجاريه والبحريه خاصه وان اسبانيا من الدول المتقدمة في هذا المجال وخاصة وان مصر تعمل على استعادة قوة الاسطول التجاري المصري تنفيذاً لتوجيهات من القيادة السياسية.
واتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين المختصين خلال الفترة القادمة لدفع معدلات المشروعات الجاري تنفيذها والتباحث حول التعاون المستقبلي في مجال توطين صناعه الوحدات المتحركه بالسكك الحديديه والمترو واداره تشغيل المحطات بالموانئ المصريه.