شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تبحث مع السفير الإسبانى توطين صناعة وحدات السكك الحديدية والمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ايرانزوغوتيريز سفير اسبانيا بالقاهرة وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين.

في بداية اللقاء أكد وزير النقل على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين وعلى أهمية المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وخاصة في مجال السكك الحديدية ومترو الانفاق، مشيراً الى اهمية زيادة حجم التعاون المشترك ليصل الى كافة مجالات النقل.

من جانبه أكد السفير الاسباني بالقاهرة على سعادته بزيارة وزارة النقل المصرية وبالتعاون الجاري في المشروعات المشتركة مشيرا إلى اهتمام الحكومة الاسبانية لزيادة حجم التعاون مع الحكومة المصرية في قطاع النقل خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها حجم القطاع في مصر والتي تجسد مدى التطور الهائل الذي تشهده مصر في كافة المجالات.

ثم تباحث الجانبان الموقف التنفيذي وموقف تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة ففي مجال السكك الحديديه تم بحث موقف توريد عدد 7 قطارات فاخرة من شركة تالجو الاسبانية ( 6 متعاقد عليها + قطار هدية من تالجو للشعب المصري ) والتي وصل منها قطاران حتى الان وكذلك توريد عدد 7 قطارات نوم شاملة الصيانة وقطع الغيار لمدة 15 سنة من تالجو الاسبانية وكذلك مشروع تطوير نظم الاشارات على خط اسيوط - نجع حمادي بطول 208 كم والذي تنفذه شركة تاليس الاسبانيه وفي مجال مترو الانفاق تم متابعة موقف اعادة تاهيل عدد 23 قطار للخط الاول للمترو وكذلك اعادة تاهيل 35 قطار وصيانه 39 قطار للخط الثاني للمترو بالتعاون مع شركه كاف الاسبانيه .

وأكد الوزير على التطلع لزيادة حجم التعاون في مجال توطين صناعات السكك الحديدية مع الشركات الاسبانية مثل اقامة مصنع مع الشركات الاسبانيه لتصنيع عربات السكك الحديديه والمترو وجرارات السكك الحديديه، مشيرا الى الاتفاق مع تالجو الاسبانيه على توطين صناعات عربات السكك الحديديه في مصر كما اوضح الوزير ان منظومه النقل البحري في مصر تشهد تطورا كبيرا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسيه بجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات حيث تتم تطوير كافة الموانئ البحريه، لافتاً الى ان هناك فرصة استثمارية واعدة في هذا القطاع من الممكن ان تشكل نموذج اخر ناجح للتعاون المشترك وخاصة في مجال ادارة وتشغيل المحطات بالموانئ وكذلك إمكانية التعاون في بناء السفن التجاريه والبحريه خاصه وان اسبانيا من الدول المتقدمة في هذا المجال وخاصة وان مصر تعمل على استعادة قوة الاسطول التجاري المصري تنفيذاً لتوجيهات من القيادة السياسية.

واتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين المختصين خلال الفترة القادمة لدفع معدلات المشروعات الجاري تنفيذها والتباحث حول التعاون المستقبلي في مجال توطين صناعه الوحدات المتحركه بالسكك الحديديه والمترو واداره تشغيل المحطات بالموانئ المصريه.