شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبدالغفار يتفقد مركز القيادة بوزارة الصحة السعودية وهيئة الغذاء والدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ونظيره السعودي «فهد الجلاجل» اليوم الأربعاء، مركز القيادة في وزارة الصحة السعودية، وذلك ضمن برنامج زيارة الوزير للمملكة، والتي تستمر على مدار يومين.

وخلال الجولة، استمع الدكتور خالد عبدالغفار، إلى عرض تقديمي مفصل عن مركز القيادة واستراتيجية عمله، ودوره في المنظومة الصحية بالمملكة، حيث أشاد الوزير بالمركز واستخدامه لأحدث الوسائل التكنولوجية لتحقق أعلى معدلات الأمان الصحي للشعب السعودي الشقيق.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه عقب انتهاء جولة وزير الصحة والسكان في مركز القيادة، توجه لزيارة هيئة الغذاء والدواء السعودية، ضمن برنامج زيارته للمملكة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع مسئولي هيئة الغذاء والدواء السعودية، سبل التعاون في مجال الدواء، وإمكانية التوسع في تصدير الأدوية المصنعة في مصر إلى المملكة السعودية.

وعقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا صباح اليوم، مع نظيرة السعودى «فهد الجلاجل»، أكد خلاله على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية فى كافة مجالات الصحة العامة، وعلى رأسها صناعة الأدوية والمستحضرات الحيوية لتوطين صناعة الدواء عربيا لتحقيق الأمن الدوائى للشعوب العربية.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى ضرورة مشاركة التجارب الصحية الناجحة للدولتين، ومنها تجربة مصر فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ومبادرة «حياة كريمة» والمبادرات الرئاسية «100 مليون صحة» إلى جانب التجربة السعودية الناجحة فى مجال التحول الرقمى للقطاع الصحى، وتجربة الشركة السعودية القابضة للصحة، والمجالات التى تتميز بها الشركة فى تقديم الرعاية الصحية، مؤكدا ضرورة عقد مجموعات عمل تضم كوادر من الدولتين لتبادل الخبرات وتحقيق أكبر استفادة مشتركة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع سبل دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى الدولتين، بالإضافة إلى بحث إمكانية توجيه جزء من الاستثمار السعودى فى مصر إلى القطاع الصحى، من خلال شركتى إكديما للصناعات الدوائية، وفاكسيرا للقاحات والأمصال.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش التعاون فى مجال الحد من الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، إلى جانب التعاون فى مجال تغير المناخ، استنادا إلى المبادرة التى طرحها الجانب المصرى خلال اجتماع الدورة الـ69 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، حيث أبدى الجانب السعودى رغبته فى مشاركة الجانب المصرى فى التنسيق والإعداد للمبادرة.



وزير الصحة يتفقد مركز القيادة في وزارة الصحة السعودية



وزير الصحة يلتقى نظيره السعودي



وزير الصحة يتفقد مركز القيادة في وزارة الصحة السعودية وهيئة الغذاء والدواء