شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية: نحمل رسالة محبة وفرح بعيد الميلاد للعالم كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفدًا من قيادات ورموز الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "فرحون اليوم بلقاء غبطتكم، ونحمل رسالة محبة وفرح بالميلاد للعالم كله، ومحبتنا وتقديرنا لغبطتكم كبيران".

من جانبه رحب البطريرك إبراهيم، بالدكتور القس أندريه زكي، والوفد المرافق له؛ الذي حضر للتهنئة بعيد الميلاد، معتبرًا "أن تهنئتكم اليوم تعكس عمق روابطالوحدة والمحبة بين الكنائس المصرية".

وتستعد الكنيسة الكاثوليكية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد مساء يوم السبت المقبل فى كاتدرائية مدينة نصر حيث يترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاقالصلوات بحضور عدد من الأباء المطارنة، والقيادات الشعبية والتنفيذية.

وترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مطلع الأسبوع الجارى صلاة القداس الإلهى، احتفالًا بعيد العذراءِ التي حبلبهابلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيستها، بالإسكندرية، كما احتفل أيضًا بالمناولة الأولى لأبناء الرعية.

وبدأ الاحتفال مع كشافة الكنيسة "حارس النار"، التي تقدمت الشعب، لدخول الكنيسة ضمن الأجواء الاحتفالية، ثم قدم الأطفال المحتفى بهم تقدمات الذبيحة الإلهية.

وجاء ذلك بمشاركة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام الإيبارشية البطريركية بالإسكندرية، والأب فرنسيس وحيد، راعي الكنيسة، والقمص فرنسيسمراد، راعي كاتدرائية السيدة العذراء، بمدينة نصر.

وأعطى البطريرك كلمة العظة حول العذراء الممتلئة نعمة، التي تفيض بنعمتها علينا، وتتشفع لنا أمام عرش الله.

وفي نهاية الاحتفال، عبر الأب فرنسيس وحيد عن امتنانه للرب، لأجل عمله في الكنيسة، والخير اللا متناهي.

وتضمن الاحتفال أيضًا فقرات استعراضية، قدمها مركز "أعظم من ملاك" لذوي الهمم، التابع للكنيسة، وأطفال التربية الدينية بالرعية.