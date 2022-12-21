شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تطرح لحوما سودانية بسعر 115 جنيها للكيلو جرام والان مع تفاصيل الخبر
كما تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وطرحها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنفا من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجارى مع صرف الدفعة الرابعة من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية حيث يستمر صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023.
يأتي ذلك فى الوقت الذى تكثف فيه الإدارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء محمد فتح الله مدير الإدارة، حملات رقابية مكثفة على الأسواق، حيث نجحت مباحث التموين على مدار الأيام الماضية في التصدي للكثير من المخالفات وتحرير محاضر لأى محل تجارى يثبت مخالفته من أجل الحفاظ على حقوق المواطن فى حصوله على السلع بجودة عالية ودون مغالاة غير مبررة.