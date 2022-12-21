شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تختار أحمد عصام فرحات "شيخ مسجد السيدة زينب" إماما مثاليا لـ2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، اختيار الشيخ أحمد عصام الدين فرحات الموجى أحد أئمة مسجد السيدة زينب (رضى الله عنها) إمامًا مثاليًّا لعام 2022، وذلك ضمن مسابقة "الخطيب المثالى"، التى أطلقتها وزارة الأوقاف، يوليو الماضى، والتى تهدف إلى تشجيع أفضل الخطباء سواء من الأئمة أم من الوعاظ أم من خطباء المكافأة.

ومن بين شروط المسابقة بحسب وزارة الأوقاف، أنه على كل خطيب أن يسجل خطبة جمعة له بالضوابط التالية:

أولاً : أن يكون أداء الخطبة أداء فعليًّا بالمسجد يوم الجمعة لخطبة الجمعة المحددة من الوزارة مع ذكر تاريخ وعنوان الخطبة.

ثانيًا : ألا يزيد وقت الخطبة عن عشر دقائق.

وأكدت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، أنه سيتم اختيار الخطيب المثالى لعام 2022م ، مع جوائز متميزة لأفضل عشر خطب تعتمدها اللجنة المشكلة لذلك.





وجوائز مسابقة الإمام المثالى هى :• 20 ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 80%.

• 15 ألف جنيه للفائز الثانى بشرط الحصول على 75%.

• 10 آلاف جنيه للفائز الثالث بشرط الحصول على 70%.

• 5 جوائز قيمة كل منها (5) آلاف جنيه بشرط الحصول على 60%. .

فى سياق متصل أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، فى وقت سابق اختيار مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه بالقاهرة مسجدا مثاليا لعام 2022 م تطويرا وأنشطة، وقال وزير الأوقاف:" شكرا سيادة الرئيس على عنايتكم وتوجيهكم بالاهتمام بعمارة بيوت الله عز وجل وتطوير مساجد آل البيت و ما أوليتموه من عناية لتطوير مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه".