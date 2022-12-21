شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يوجه بسرعة تحويل جميع خدمات الوزارة إلى إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن الدولة تسير الآن على قدم وساق نحو تحويل كل خدماتها المُقدمة للمواطنين إلى "إلكترونية"، وعرضها على بوابة "مصرالرقمية"، موضحاً التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتى القوى العاملة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون بهذا الشأن، وأن "الوزارة" حريصة على إنجاز هذا الملف فى أسرع وقت.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة، مع اللجنة العليا، واللجنة التنفيذية، والخاصة بتفعيل بروتوكول التعاون بين "الوزارتين"، والذي يهدف الى تقديم الخدمات وتطوير البوابة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة،والذي تم توقيعه يناير 2021.

وناقش الاجتماع الخطوات التى تم اتخاذها من جانب اللجنة التنفيذية لتفعيل البروتوكول، حيث تعمل الوزارة من خلاله على ميكنة 3 خدمات وهى خدمة كعب العمل، وقياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة، وتراخيص عمل الأجانب.

واستعرضت اللجنة كل الجهود التى بُذلت بالتعاون مع وزارة الاتصالات، فضلا عن مناقشة العقبات التي واجهتهم خلال الفترة السابقة وكيفية مواجهتها.

واستمع الوزير إلى ما تم إنجازه موجهاً باتخاذ خطوات أسرع في تفعيل البروتوكول، والتعاون الكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير كافة الخدمات والأعمال بشكل عام، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص.

يذكر أن البروتوكول يعمل فى إطارأربع محاور: الأول: تطوير البوابة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة، والثانى: تطوير وربط الخدمات الإلكترونية ببوابة مصر الرقمية، الثالث: إضافة خدمات التدريب والتعلم عن بعد،والرابع: التدريب وتنمية القدرات البشرية للعاملين.

حضر الاجتماع إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، حسين صبري مستشار الوزير للمعلومات، محمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، إيمان عبد الغني رئيس الإدارة المركزية للمعلومات، خالد رضوان مستشار المعلومات لصندوق الطوارئ، هند محمد مدير مشروع ميكنة خدمات القوى العاملة، محمد كمال مدير عام البنية الاساسية وتأمين المعلومات، عبير فؤاد مديرعام الادارة العامة لمعلومات سوق العمل، ياسمين ممدوح مدير الادارة العامة لتخطيط ومتابعة التدريب المهني،كريمة عبدالرحمن مدير الادارة العامة لتراخيص وتنظيم عمل الأجانب، وهدى قابيل عضو اللجنة التنفيذية للمشروع، محمود عبد الحميد باحث بإدارة تراخيص عمل الأجانب.