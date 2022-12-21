شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترفع كفاءة الشوارع بمحيط الكنائس استعدادا للاحتفال بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر
واستمرارا للتواجد الميداني والمتابعة الميدانية المستمرة قام حي حلوان تحت رئاسة هالة سيد عبد النبي وبالتنسيق مع إدارة وحدة رصد حلوان والأجهزة المعنية بعمل حملات نظافة ورفع كفاءة بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد.
وتم التنبيه علي مشرفي المربعات ومدير المتابعة الميدانية ومدير الإنارة بالحى بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من محيط الكنائس مع رفع كفاءة الشوارع المحيطة بها ورفع أى مخلفات بمحيط دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها بالإضافة إلى التأكد من كفاءة أعمدة الإنارة بالشوارع وإجراء الصيانة اللازمة لها.
واستكمالا لتطوير أداء الخدمة المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة النظافة والإنارة بالشوارع والميادين، وفى إطار جهود حي التبين برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم القزاز رئيس الحي تم المرور على كافة الشوارع للتأكد من أعمال الإنارة فى نطاق الحى، وتم مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة بمحيط كنيسة مارى جرجس والكنيسة الرسولية والارتقاء بمنظومة النظافة بشوارع الحى.