شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترفع كفاءة الشوارع بمحيط الكنائس استعدادا للاحتفال بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على رفع كفاءة الشوارع والميادين والتأكيد على إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة ورفع كافة الإشغالات والسيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وتابعت نائب محافظ القاهرة جهود الأجهزة التنفيذية بحى دار السلام برئاسة اللواء أيمن السعيد رئيس الحي من خلال استمرار التواجد الميداني وضرورة تكثيف حملات النظافة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالحى وبالتعاون مع فرع هيئة نظافة وتجميل القاهرة، حيث تضمنت الحملة نظافة ورفع المخلفات وتجريد التراكمات بشارع كورنيش النيل وأعلي كوبري السلام الدولي وشارع الفيوم وأمام كنيسة شارع أحمد زكى وأمام كنيسة شارع الأكحل من شارع الفيوم وشارع إبراهيم عواد بحدائق المعادى، وأمام كنيسة شارع محمد رضا، وكنيسة شارع مصر حلوان الزراعى، وذلك استعداداً لأعياد الكريسماس والعام الميلادى الجديد مع الاستمرار بعمل حملات مكثفة دورية لرفع كفاءة النظافة بنطاق الحى.

واستمرارا للتواجد الميداني والمتابعة الميدانية المستمرة قام حي حلوان تحت رئاسة هالة سيد عبد النبي وبالتنسيق مع إدارة وحدة رصد حلوان والأجهزة المعنية بعمل حملات نظافة ورفع كفاءة بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد.

وتم التنبيه علي مشرفي المربعات ومدير المتابعة الميدانية ومدير الإنارة بالحى بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من محيط الكنائس مع رفع كفاءة الشوارع المحيطة بها ورفع أى مخلفات بمحيط دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها بالإضافة إلى التأكد من كفاءة أعمدة الإنارة بالشوارع وإجراء الصيانة اللازمة لها.

واستكمالا لتطوير أداء الخدمة المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة النظافة والإنارة بالشوارع والميادين، وفى إطار جهود حي التبين برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم القزاز رئيس الحي تم المرور على كافة الشوارع للتأكد من أعمال الإنارة فى نطاق الحى، وتم مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة بمحيط كنيسة مارى جرجس والكنيسة الرسولية والارتقاء بمنظومة النظافة بشوارع الحى.