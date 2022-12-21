شكرا لقرائتكم خبر عن غداً فرص أمطار بالسواحل تمتد للقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 15 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.