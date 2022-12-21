شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحجز تذاكر القطار إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المحطة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت هيئة السكة الحديد الموقع الإلكترونى الخاص بحجز التذاكر للعمل مرة أخرى، حيث فتحت الحجز على عدد من القطارات بخطى القاهرة الإسكندرية والقاهرة أسوان والعكس فى الاتجاهين، كما تواصل الهيئة إصلاح تطبيق الحجز الخاص بالهاتف.

ويعرض ”الخليج 365” كيفية الحجز على القطارات بأنواعها المختلفة من خلال الموقع الإلكترونى لسكك حديد مصر، عن طريق التفاصيل التالية:-

أولا: الدخول على موقع الحجز الجديد للسكة الحديد من خلال اللينك https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home

ثانيا: اختيار نوع التذكرة ذهاب أو ذهاب وعودة.

ثالثا: اختيار محطة القيام

رابعا: اختيار محطة الوصول

خامسا: تحديد تاريخ الرحلة ثم اضغط بحث.

سادسا: بعد الضغط بحث سيظهر لك رقم القطار وموعد الرحلة وزمن الرحلة وموعد الوصول وسعر التذكرة.

سابعا: ثم تختار رقم المقعد اسفل القائمة.

ثامنا: سيحولك الموقع لتسجيل الدخول بالإيميل، أو يحولك لقاعدة بيانات لملئها وتدوين بياناتك الشخصية.

تاسعا: الدفع من خلال وسائل الدفع الإلكترونى.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه يتم البدء فى الحجز على قطارى 905 / 916 القاهرة / الإسكندرية والعكس وقطارى 980 / 981 القاهرة / أسوان والعكس لحجز تذاكر سفر يوم 5 / 1 / 2023 على أن يتم إداراج باقى القطارات تباعًا.

وتقوم الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء بقطاعى المسافات الطويلة والقصيرة بالهيئة بإتباع سياسة تطوير وتحديث نظم حجز وصرف التذاكر والإشتراكات بالمحطات والقطارات تمشيًا مع سياسة الدولة فى إستخدام أحدث الأساليب التكنولوجيه التى تضمن سرعة الأداء بكفاءة وفاعلية تتيح حجز التذاكر من أى محطة مميكنة إلى أى محطة أخرى حتى وإن كانت ليست محطة البداية أو النهاية بما يحقق المرونة فى تقديم الخدمات لجمهور المسافرين وفيما يلى بيان بالمحطات والمكاتب المجهزة والتى فى طور التجهيز حيث تم إعداد مشروع لصرف التذاكر بالقطارات المميزة والمطورة فترة تمهيدية لتنفيذ المشروع الإستراتيجى.