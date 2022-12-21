شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" تقرر إعادة تشكيل لجان فض المنازعات للأزهر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإعادة تشكيل لجان التوفيق في المنازعات من اللجنة الأولى حتى السابعة للأزهر الشريف، بحيث تقتصر على 3 لجان.

على أن تكون اللجنة الأول وتختص بالمنازعات التي تنشأ بين الأزهر الشريف وبين العاملين بها، واللجنة الثانية وتختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين الأزهر وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة بالوجه البحري، واللجنة الثالثة التي تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين الأزهر و وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة بالوجه القبلي.

كما نشرت الجريدة قرار بتعديل مسمى لجنة التوفيق في المنازعات الأولى للهيئة الوطنية للإعلام، لتصبح لجنة الهيئة الوطنية للإعلام، وتعديل مسمى لجنة التوفيق في بعض المنازعات للهيئة العامة للإعلام "المختصة بالهيئة العامة للاستعلامات" لتصبح لجنة الهيئة العامة للاستعلامات.