رئيس جامعة حلوان يبحث مع رئيس جامعة أورال فى روسيا تدشين برنامجا أكاديميا

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، البروفيسور فيكتور كوكشاروف، رئيس جامعة أورال الفيدرالية فى روسيا وكذلك نائب رئيس الجامعة، بحضور الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد عطية، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية.

وتناول اللقاء بحث برنامج أكاديمى مشترك فى كلية السياحة والفنادق تحت مسمى إدارة الموارد البشرية فى مجال السياحة والضيافة، وتم التطرق للتعاون فى مجال التربية الرياضية وفى مجال الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومجالات التنمية المستدامة من خلال مركز التنمية المستدامة التابع لجامعة أورال الفيدرالية.

من خلال التنسيق مع مكتب العلاقات الدولية تم الاتفاق على تشجيع التبادلى الأكاديمى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعتين، وكذلك على نشر المعلومات الخاصة بالمنح الدراسية التى تقدمها الحكومة الروسية لطلاب الماجستير والدكتوراه لتشجيع الهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بجامعة حلوان على التقدم للاستفادة من هذه المنح.

كما تم بحث المجالات ذات الاهتمام المشترك فى مجال البحوث العلمية فى مجالات الصيدلة والذكاء الاصطناعى وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعتين.

وقدم الوفد دعوة لجامعة حلوان لزيارة جامعة أورال الفيدرالية للتعرف على الجامعة وماتملكه من موارد مادية وبشرية.

وعلى جانب آخر، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولى العاشر بكلية التمريض جامعة حلوان، بعنوان مهنة التمريض والتحديات العالمية للتغيرات المناخية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى، الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة منى فؤاد عطية، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة صفاء صلاح إسماعيل، رئيس المؤتمر وعميد كلية التمريض.

وعقد المؤتمر بالتعاون مع كلية التمريض جامعة ميتشيجن بالولايات المتحدة الأمريكية، وكلية التمريض جامعة الباسو فى ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية وكلية التمريض جامعة موى بكينيا.