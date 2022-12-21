شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الطوارئ والجراحات بأبو خليفة تحصل على درجة الاعتماد القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اعتماد مستشفي الطوارئ للجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة والتابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد حصولها على درجة الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR 2021، والمعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الإسكوا العالمية.

واشارت الهيئة، إلى أن مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبوخليفة قدمت أكثر من 330 ألف خدمة طبية وعلاجية بأعلى مستويات الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، وذلك خلال 20 شهرًا منذ بدء تدشين المنظومة بالمحافظة وحتى الآن، حيث قدمت المستشفى حوالي 43 ألف خدمة طبية من خلال قسم الطوارئ، و 215 ألف فحصًا معمليًا وتشخيصيًا، فضلًا عن تقديم ما يقرب من 6000 عملية وتدخل جراحي، تراوحت حدتها ما بين عمليات كبرى ومتوسطة، ومتقدمة، وذات طابع خاص، وتتطلب مهارة خاصة في الإجراء، وذلك باستخدام أحدث التقنيات العالمية، إضافة إلى تقديم أكثر من 700 خدمة طبية بالرعايات المركزة بالمستشفى، وحوالي 63 ألف خدمة طبية من خلال العيادات الخارجية بالمستشفى، وأكثر من 7000 خدمة طبية بالقسم الداخلي بالمستشفى.

وتابع بيان الهيئة، تقدم مستشفى الطوارئ والجراحات المتخصصة بأبو خليفة كافة الحزم الطبية والعلاجية للمرضى طبقا لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية العالمية، وتضم نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين، والاخصائيين لضمان تقديم أفضل الخدمات طبقًا لمعايير الجودة العالمية، فيما تبلغ الطاقة الإستيعابية للمستشفى 130سريرًا، و 5 غرف للعمليات، ويجرى بها أهم وأبرز الجراحات وذلك في عدد من التخصصات الطبية، أبرزها جراحات (العظام، الأورام، الصدر، الوجه والفكين، التجميل ، المخ والأعصاب، الجراحة العامة).

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديدة، حصول مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية الإسماعيلية، على درجة الاعتماد القومية GAHAR 2021، كأول مستشفى تابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية تحصل على درجة الاعتماد ولمدة 3 سنوات، وذلك طبقا للنسخة المحدثة والمعتمدة دولياً من منظمة الإسكوا العالمية.

كما أعرب الدكتور أحمد السبكي، عن تقديره لكافة الجهود المبذولة من كتيبة العمل بالمستشفى وكذلك كل من ساهم بدوره للوصول بالمستشفى إلى اجتياز كافة معايير الاعتماد GAHAR 2021، وذلك بما يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية المختلفة طبقاً لمعايير الجودة وسلامة المريض، وذلك تماشيًا مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وبما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية.

هذا، وتُعد مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة، واحدة ضمن 4 مستشفيات بمحافظة الإسماعيلية، تابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية، ومجهزين على أعلى مستوى من التجهيزات التي تضاهي المستويات العالمية، لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية ولقاطني إقليم القناة كله.