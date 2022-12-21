لجنة محو الأمية بالأعلى للجامعات: نستهدف القضاء على الأمية تحقيقا لرؤية 2030

القاهرة - سامية سيد - شاركت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد محمد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى الاجتماع الثامن والعشرين للجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ المشروع القومى لمحو الأمية على مستوى الجامعات المصرية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، المنعقدة فى مقر مبنى المدينة الجامعية برحاب جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق ورئيس اللجنة.

حضر الاجتماع ممثلا لجامعة حلوان الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومى لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا

أوضح الدكتور احمد عبد الرشيد أن اللجنة اشادت بالإنجازات التى تحققت فى المشروع القومى لمحو بالجامعات المصرية ومن بينها جامعة حلوان خلال عامى 2020 /2021، 2021 /2022، حيث أصبح لجامعة حلوان دور فاعل وملموس فى مواجهة قضية الأمية فى مصر نتيجة لما اتخذته الجامعة من إجراءات وآليات ساعدت على نجاح منظومة المشروع القومى لمحو الأمية بالجامعة، مضيفا أن جامعة حلوان لا تألوا جهدا فى المساهمة فى القضاء على مشكلة الأمية فى وطننا العزيز مصر، كما انها تهتم بدرجة كبيرة جدا بملف محو الأمية لما له من أهمية كبرى فى تنمية المجتمع، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور عبد الفتاح محمد سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب وعدد من نواب رؤساء الجامعات المصرية، والدكتور محمد يحى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور عاشور احمد عمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار السابق،، والدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام الشئون الفنية بالمجلس الأعلى للجامعات الموقر وأمين اللجنة، ومسئولى ملف محو الأمية بالجامعات المصرية ومديرى عموم فروع الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتورة رضوى بدر الإدارة العامة للشئون الفنية للمجالس بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة فاطمة عياد الهيئة العامة لتعليم الكبار، وأحمد عبد الموجود الهيئة العامة لتعليم الكبار.

أشار الدكتور أحمد عبد الرشيد إلى أن اللجنة ناقشت عدة موضوعات مهمة ترتبط فى مضمونها بالآليات التى تهدف إلى تحقيق أعلى الانجازات لطلاب وطالبات الجامعات المصرية فى المشروع القومى لمحو الأمية التابع للمجلس الأعلى للجامعات الموقر بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار الموقرة، مشيرًا إلى أن اللجنة أكدت على أهمية دور الجامعات المصرية فى المشروع القومى لمحو الأمية بهدف الوصول إلى الصفر الافتراضى الذى يمثل 7 % فأقل تحقيقا لرؤية مصر 2030، كما تطرقت المناقشات المطروحة اثناء اجتماع اللجنة إلى التأكيد على ضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وبحث سبل وآليات ميكنة التسجيل الإلكترونى فى المشروع واعداد قاعدة بيانات إلكترونية، وتوجيه طلاب الكليات المشاركة فى المشروع فى السنوات الأولى من الدراسة عقب التحاقهم بالكلية، والتأكيد فى الندوات التوعوية والبرامج التأهيلية للطلاب على أن المشاركة فى المشروع القومى لمحو الأمية واجب وطنى ومهمة قومية.

وفى نهاية الاجتماع استمعت اللجنة إلى تجارب بعض الجامعات المصرية وعروض بعض الطلاب والطالبات الأعلى إنجازا فى المشروع.